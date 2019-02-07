Четверг, 7 Февраля 2019 19:01

АрмИнфо. По итогам 2018 года промышленность Казаxстана выросла на 4,1%. Это стало возможным из-за роста горнорудного сектора на 4,6% и обрабатывающей промышленности на 4%, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек.

Основными драйверами стали машиностроение (рост на 14,1%), химическая промышленность (8,1%), нефтепереработка (8,1%), легкая промышленность (4,4%) и добыча нефти и газа (4,8%).

«По итогам 2018 года количество действующих предприятий в обрабатывающей промышленности достигло 14,7 тыс. Производительность труда по промышленности выросла на 3,5%, инвестиции в основной капитал – на 27% (12 мес. 2018 г. – 6,6 трлн тенге).

За период реализации Программы индустриализации (с 2010 года) введено более 1250 проектов на сумму 7,9 трлн тенге, создано 120 тыс. постоянных рабочих мест. В 2018 году введено более 100 проектов на 1,3 трлн тенге с созданием более 13 тыс. постоянных рабочих мест.

В 2019 году планируется ввести около 120 проектов на сумму 1,1 трлн тенге с созданием 20 тыс. постоянных рабочих мест», - рассказал Женис Касымбек.

По госпрограмме «Цифровой Казахстан» к 2022 году планируется внедрить инновационные и цифровые технологии на 100 предприятиях горно-металлургического комплекса и обрабатывающей промышленности.

В 2019 году на 32 предприятиях ГМК, химической, строительной и пищевой отраслей будут реализованы 38 инновационных проектов.

По итогам 2018 года объем транспортных услуг увеличился на 4,6% в сравнении с 2017 годом.

«Общий объем транзита грузов всеми видами транспорта через территорию страны вырос на 6% и составил 19,2 млн тонн, в том числе в направлении Китай - Европа рост на 40% (171,2 тыс. контейнеров) и Европа - Китай на 80% (139,6 тыс. контейнеров). Таким образом, можно констатировать формирование транзитно-логистического хаба в центре Евразии», - сообщил министр.

Продолжается реализация автодорожных проектов. Отремонтировано 1,5 тыс. км и реконструировано 528 км автодорог республиканского значения. Финансирование ремонта дорог местной сети увеличено в 2 раза на паритетной основе и доведено до 150 млрд тенге.

«В гражданской авиации наблюдается стабильный рост показателей. Количество транзитных пассажиров выросло с 20 тыс. в 2010 году до 900 тыс. в 2018 году. В 2020 году количество транзитных авиапассажиров составит 1,6 млн человек. В первом полугодии текущего года планируем запустить первую национальную низкобюджетную авиакомпанию Fly Arystan. В первый год эксплуатации планируется перевезти до 1 млн пассажиров по ценам в 2 раза ниже, чем у «Эйр Астаны», - рассказал о планаx глава ведомства.

В 2018 году сданы в эксплуатацию рекордные 12,5 млн кв. метров нового жилья. Это выше уровня 2017 года на 12,1%. Ввод жилья на одного жителя за 2018 год составил 0,68 кв. м. «Это самый высокий показатель среди стран СНГ», - отметил Женис Касымбек. Жилищные условия улучшили 113 тыс. семей. В 2019 году планируется построить 13 млн кв. метров нового жилья.