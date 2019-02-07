Четверг, 7 Февраля 2019 18:48

АрмИнфо.Туркменистан приступил к детальной подготовке к проведению Первого Каспийского экономического форума, который состоится 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза». Вполне символично, что дата проведения этого первого в истории крупного прикаспийского форума совпадает с Днем Каспийского моря.

Реализация мер по комплексной подготовке и проведению первого Каспийского экономического форума идет в соответствии с утвержденным Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым Концепцией проведения Форума. Организационная и аналитическая работа сконцентрирована в Координационном центре Министерства иностранных дел Туркменистана, созданная решением Главы государства от 14 декабря 2018 года на заседании Правительства страны.

Первый в истории подобный форум в рамках крупнейшего региона мира, каковым является Каспийский бассейн, был инициирован Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым во время IV Саммита Глав прикаспийских государств, состоявшегося 30 сентября 2014 года в г.Астрахань (Российская Федерация). Данная инициатива основана на принципиальном видении Туркменистаном стратегического значения Каспия в региональных и межрегиональных геополитических и геоэкономических процессах, его роли в качестве важного транзитно-транспортного и логистического узла обуславливают необходимость дальнейшего объединения усилий прикаспийских государств. Развитие плодотворного сотрудничества со странами Каспийского региона было и остается принципиальной позицией и в этой связи выступает в числе приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана.

Инициатива Лидера Туркменистана обрело качественно новое содержание в его выступлении на V Саммите глав прикаспийских государств, который состоялся 12 августа 2018 года в Актау (Казахстан). Подчеркнув, что пятистороннее взаимодействие на Каспии во многом зависит от степени вовлечённости наших государств в торгово-экономические и транспортные процессы, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждение, что проведение первого Каспийского экономического форума в 2019 году станет подтверждением готовности всех прикаспийских государств консолидировать усилия в данном направлении.

В данном контексте, поддержка идей Президента Гурбангулы Бердымухамедова о проведении в Туркменистане следующего Саммита глав прикаспийских государств и Первого Каспийского экономического форума стало практическим отражением высокого доверия со стороны всех стран-соседей. Одновременно, данное решение возлагает глубокую ответственность за скоординированные действия в данном регионе Евразии, значимость которого выходит далеко за географические пределы в условиях превращения его в один из ключевых центров геополитических и геоэкономических процессов,

Предстоящий в августе нынешнего года Первый Каспийский экономический форум является одним из стартовых событий стратегического характера в новейшей истории взаимоотношений прикаспийских стран, обусловленной функционированием такого важнейшего международно-правового документа, каковым является подписанная 12 августа 2018 года Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Как известно, этот основополагающий международно-правовой документ, в сконцентрированном виде отражающий результаты многолетнего переговорного процесса прибрежных государств Каспия, призван открывать широкие возможности и для реализации новых инвестиционных проектов на Каспии.

Согласно концептуальному видению организаторов, повестка дня Первого Каспийского экономического форума будет охватывать широкий круг вопросов, которые в дальнейшем составят основу перспективных направлений взаимодействия государств-участников. Предполагается, что на рассмотрение для обмена мнениями и конструктивного обсуждения будут предложены такие актуальные темы касательно интенсификации торгово-экономических отношений, в том числе и создания условий для выработки и реализации крупных проектов. Ожидаются, что интересными будут дискуссии о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, наращивания факторов роста инвестиционной привлекательность в сферах промышленности, энергетики, торговли, туризма и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

Несомненно, площадка Первого Каспийского экономического форума позволит практическому обмену мнениями по реализации Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере транспорта. Как известно, данные многосторонние документы были подписаны 12 августа 2018 года по итогам V Саммита глав прикаспийских государств.

В Координационном центре по подготовке и проведению Первого Каспийского экономического форума, наряду с основными мероприятиями, прорабатываются программы Международной конференции и Каспийской выставки инновационных технологий. Также предусматривается создание благоприятных условий для плодотворных встреч и переговоров на полях Форума представителей государств, деловых кругов и компаний.

Для участия в работе Форума приглашаются делегации прикаспийских государств, в том числе, руководители и члены правительств, главы прибрежных регионов и руководители региональных исполнительных органов управления, представители банковского сектора и деловых кругов прикаспийского региона и заинтересованных стран, научные работники, а также руководители компаний, осуществляющих экономическую деятельность на Каспийском море. На Форум также приглашаются делегации других заинтересованных сторон, в первую очередь, близких к Каспийскому региону государств, а также представителей международных экономических и финансовых организаций.

Предстоящее событие призвано дать мощный созидательный импульс экономическому, торговому, инвестиционному сотрудничеству на Каспийском море и в прилегающих регионах, превращению Каспия в один из крупнейших транспортно-транзитных узлов международного значения, играющего важнейшую роль в формировании нового геоэкономического пространства в Евразии и отвечающего современным глобальным тенденциям.

Таким образом, выступив инициатором и организатором Первого Каспийского экономического форума, Туркменистан на деле подтверждает свою приверженность политике широкого международного сотрудничества на Каспии, его превращения в пространство мира, безопасности и устойчивого развития.