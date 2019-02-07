Четверг, 7 Февраля 2019 18:39

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Польша в Армении Павла Чеплака.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян, приветствуя посла, поблагодарил за поздравление Маршала Сейма Республики Польша Кухчински в связи с избранием его Председателем НС.

Глава законодательного органа отметил, что армяно-польские отношения опираются на крепкие связи двух дружественных народов, выразив уверенность, что совместными усилиями можно придать им новый импульс.

Особо выделив развитие межпарламентского сотрудничества, Председатель парламента подчеркнул в этом русле активную работу и взаимные контакты депутатских групп дружбы.

Мирзоян высоко оценил многовековое теплое отношение польских властей к армянской общине, с удовлетворением отметив, что армяне своим трудом и преданностью внесли значительный вклад в самые различные сферы жизни Польши.

В свою очередь Чеплак в свою очередь подчеркнул важность развития сотрудничества во всех сферах, отметив, что для его расширения важную роль могут сыграть межпарламентские связи, плодотворные контакты групп дружбы.

Посол представил спикеру парламента программы и мероприятия, уже намеченные в рамках межпарламентского сотрудничества.

Собеседники обменялись мнениями по перспективам и возможностям углубления сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах.