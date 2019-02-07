Четверг, 7 Февраля 2019 18:02

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян 7 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Ливан в Армении Майю Дагер.

Как сообщает пресс-служба парламента, высоко оценив нынешний уровень дружественных отношений двух стран, спикер подчеркнул важную роль армянской общины Ливана в общественно-политической жизни страны, а также в углублении двусторонних связей.

Председатель парламента, особо выделив повышение роли парламентской дипломатии, отметил, что в новом законодательном органе формируется депутатская группа дружбы и многие из новоизбранных парламентариев заинтересованы в укреплении связей с Ливаном.

Оценивая межпарламентское взаимодействие в углублении двусторонних отношений, глава НС с удовлетворением констатировал, что обе страны активно сотрудничают на международных площадках. Майя Дагер поздравила Мирзояна с избранием Председателем Национального Собрания и с оказанным его политической силе на внеочередных парламентских выборах доверием народа. Посол также подчеркнула важность вековой крепкой дружбы двух народов и выразила готовность содействовать шагам по оживлению деятельности групп дружбы и расширению сотрудничества РА и Республики Ливан. В этом ключе Дагер выделила роль армянской общины, а также 6 армянских депутатов в парламенте и двух министров правительства Ливана. Стороны обратились к развитию демократии, защите прав и свобод человека, совершенствованию законодательного поля, а также к другим представляющим обоюдный интерес вопросам