Четверг, 7 Февраля 2019 17:59

АрмИнфо.Высшая аттестационная комиссия Армении инициировала создание рабочей группы с участием специалистов разных сфер науки, которая будет координировать и разрабатывать подходы борьбы с плагиатом. Об этом говорится на странице ВАК в социальной сети Facebook.

"Плагиат - это не только злокачественная опухоль системы присвоения ученых степеней, но и вузовского образования", - отмечено в сообщении. Первая встреча состоится 15 февраля в 15:00 в зале заседаний научного совета ЕГУ. С 2012 года авторы диссертаций обязаны представлять свои работы в ВАК в электронном виде. Также в национальной библиотеке Армении оцифровываются все диссертации, написанные в период с 1992 года по нынешнее время. Это дает возможность анализировать новые работы на предмет плагиата. Те не менее, многих соискателей ВАК не утверждает, а авторы лишаются права повторной заявки на аттестацию в течение года, в основном - из-за обнаруженного плагиата. Как результат, за последние три года число защищенных диссертаций в Армении сократилось. "В 2016 году в Армении было защищено 465 диссертаций, в 2017 году - 394, а в 2018 году - всего 359", - заявил в конце января с.г. глава Высшей аттестационной комиссии Национальной академии наук Смбат Гогян. По его словам, причин несколько. Среди них он назвал сокращение числа ученых, потерю заинтересованности чиновников в получении научной степени, а также увеличение числа отклоненных диссертаций. Он сообщил, что уже с сентября 2019 года будет внедрена система принятия заявок на защиту диссертаций в онлайн-режиме, что даст возможность повысить эффективность контроля за научными работами. При этом Гогян сообщил, что в комиссии планируется создать должность юриста, который будет заниматься вопросами авторского права.