Четверг, 7 Февраля 2019 17:18

АрмИнфо. Европейская экономическая комиссия ООН отклонила жалобу Азербайджана от 2011 года в отношении Армении. Об этом в Facebook написал глава Управления по международным организациям Министерства иностранных дел Армении Ваграм Кожоян.

<После восьмилетних <баталий> в результате переговоров мы сегодня зафиксировали победу по очень важному для Армении вопросу в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

В 2011 году Азербайджан представил жалобу в отношении Армении, которая, однако, по всем положениям была опровергнута МИД и Министерством охраны природы РА на нескольких слушаниях в течение 8 лет. Сегодня Европейская экономическая комиссия официально приняла решение на основе представленных нами фактов. Комиссия установила, что Армения полностью выполняет свои обязательства в рамках Конвенции, а жалоба Азербайджана необоснованна>, - объяснил дипломат.

Согласно сообщению, Минохраны окружающей среды РА на сегодняшний день обслуживает 22 международные конвенции, соглашения и протокол, из коих 8 являются требованием режима GSP+ ЕС.