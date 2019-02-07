Четверг, 7 Февраля 2019 17:13

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook призвал писать тексты в сети Интернет на армянском языке. <Дорогие соотечественники, по общественной инициативе, 7 февраля с 2012 года отмечается как День использования в сети Интернет армянских букв.

В этом смысле для меня все дни - 7 февраля, и хочу призвать всех писать армянские тексты в сети армянскими буквами. Это более уважительное отношение к национальному гению - Месропу Маштоцу, и ко всем пользователям, которые читают Ваши записи",- написал Никол Пашинян.