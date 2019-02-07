Четверг, 7 Февраля 2019 17:04

АрмИнфо.Министра финансов Армении Атома Джанджугазяна удивляет, с каким упорством многие СМИ продолжают интересоваться размером полученных им премий. Об этом он заявил 7-го февраля в Национальном Собрании Армении, куда был приглашен парламентской фракцией "Мой шаг" на закрытое заседание.

Сразу по прибытии журналисты поинтересовались у Атома Джанджугазяна о цели приглашения. "Встреча закрытая",- заявил он. Ранее парламентское большинство пригласило главу Комитета госдоходов Давида Ананяна, как оказалось для разъяснений по поводу нашумевших премий. С главой Минфина, как отмечают СМИ, будут обсуждены также предлагаемые изменения в Налоговом кодексе.

"Меня удивляет, что СМИ продолжают интересоваться суммой полученных мною премий", - заявил журналистам Джанджугазян. По его словам, занимаемая им должность в течение последних 20 лет в императивном порядке устанавливает определенную степень публичности, в том числе в плане раскрытия доходов. Опять же, не вдаваясь в детали, глава Минфина заявил, что его зарплата, по сравнению с 2017 годом, выросла на 10%. "Думаю, что и ответственность в 2018 году также выросла, как минимум, на 10%", - указал он.

На вопрос журналиста, что сумма премий, согласно официальной информации, составила более полумиллиона долларов и "не много ли это для Минфина?", Атом Джанджугазян сперва призвал говорить в Республике Армения в драмах, а далее отметил, что не ему судить мало это, или много. "Призываю руководствоваться законом. Выплаченные премии было в рамках закона, а их сумма составляет не полмиллиона долларов, а гораздо больше - 10% от всего зарплатного фонда (для гражданских служащих) плюс 30% в рамках предусмотренного фонда премиальных выплат", - пояснил министр.

Отметим, что крупные премии, выданные в госструктурах к концу года, вызвали общественный резонанс: люди сетовали на то, что на фоне низких зарплат по республике госчиновники сами себе выписали крупные премии, и это с учетом того, что многие из них проработали всего несколько месяцев и не успели показать результат.

Самые крупные премии были выданы в КГД и в Минфине. Как писали СМИ, Атом Джанджугазян получил премию на сумму в 5 млн. 480 тыс. драмов, первый замминистра Карен Брутян (крестник Джанджугазяна) - 7 млн. 017 000 драмов, замминистра Арман Погосян - 5 млн. 22 тыс. 100 драмов, главный секретарь Минфина Вазген Арутюнян - 4 млн. 819 000 драмов, пресс-секретарь ведомства Анна Варданян - 2 млн. драмов, помощник министра Татевик Петросян - 2 млн. 577 000 драмов и так далее. Ранее в беседе с журналистами глава Минфина пояснил, что выдача премий в ведомстве - явление не новое, законодатель предусмотрел его около 20 лет назад.

При этом, как подчеркнул Джанджугазян, декабрь в этом смысле выделяется, по крайней мере тем, что в этом месяце выплачиваются две зарплаты: за ноябрь и декабрь. Второй момент, которым, по словам Министра, отличает декабрь от всех других месяцев, в том, что в законе есть положение о 13-ой зарплате. Кроме того, предусмотрено, что сэкономленные средства из фонда заработной платы могут использоваться для выплаты премий.