Четверг, 7 Февраля 2019 15:34

АрмИнфо.На встречах с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном в апреле и июле 2016 года обсуждались ошибки, допущенным во время апрельской войны. Об этом в интервью <Арцахпресс> заявил секретарь Совета национальной безопасности Арцаха Виталий Баласанян, касаясь заявления экс-министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна о том, что в 2017 году Серж Саргсян с карабахским руководством обсуждал возможности уступок в ходе переговоров.

<После апрельской войны в 2016 году я встречался с Сержем Саргсяном два раза - в первый раз в конце апреля, во второй раз 16 июля, на следующий день после попытки переворота в Турции и за день до захвата здания полка полиции в Ереване. На первой встрече присутствовали оба президента и парламентские фракции Арцаха, вторая встреча имела более широкий круг приглашенных, присутствовали также ветераны войны.

Единственной повесткой этих встреч было то, как мы - арцахская элита, представляем себе решение карабахской проблемы и вопрос дальнейшего укрепления безопасности Арцаха. Вокруг этих тем велась свободная дискуссия. Какого-либо приказа, тем более давления на нас не было. Мы четко отметили, что любое негативное изменение в вопросе статуса и безопасности Арцаха для нас неприемлемо. Мы понимали, что вне зависимости от ситуации, мы должны быть готовы к войне>,- пояснил Баласанян.

Он также подчеркнул, что в ходе этих встреч были проанализированы ошибки, допущенные во время апрельской войны, и сделаны соответствующие выводы. <Серж Саргсян пообещал исправить пробелы, допущенные Ереваном в ходе апрельской войны, и нужно отметить, что это обещание было выполнено как в вопросе поставок вооружения, так и в вопросе проведения инженерно-строительных работ>,- заключил Баласанян.