Четверг, 7 Февраля 2019 15:04

АрмИнфо.- Turan. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 февраля подписал указ "О создании Центра анализа международных отношений".

Как передает агентство Turan, новая структура создается в целях расширения проведения исследований по направлениям внешней политики, дальнейшего совершенствования работы по всестороннему анализу происходящих в мире процессов, увеличения сферы охвата деятельности по доведению до внимания международной общественности информации о внешнеполитических приоритетах Азербайджана, в том число об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Центр анализа международных отношений будет юридическим лицом публичного права. Результатами проводимых научно-аналитических исследований будут обеспечиваться государственные органы. Исследования центра будут доводиться до международных общественных, политических и академических кругов.

Напомним, что месяц назад глава Азербайджана упразднил Центр стратегических исследований при президенте.