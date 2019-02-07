Четверг, 7 Февраля 2019 14:34

АрмИнфо.Сервис путешествий "Туту.ру" узнал, где россияне отпразднуют 14 февраля в этом году. Многие влюблённые парочки предпочли провести этот день в другом городе, а не в ресторанах или в домашней обстановке.

Причём романтичный Париж не вошёл в десятку популярных направлений на День святого Валентина. В этом году 14 февраля выпадает на четверг, но многие россияне решили устроить себе настоящий романтический уик-энд длиною в три-четыре дня. Влюблённые планируют отправиться в путешествие 13 февраля, а вернуться домой 16-17 февраля. Специалисты сервиса путешествий "Туту.ру" проанализировали продажи билетов на эти даты. Примечательно, что 86% оформленных билетов были в российские города. Поездку за границу выбрали только 14%.

Самыми популярными романтичными направлениями оказались Москва, Сочи и Санкт- Петербург. Чтобы поехать на несколько дней на юг России из столицы, придётся выложить от 8000 рублей в одну сторону. Дешевле всего провести это время в культурной столице - 1678 рублей в одну сторону.

Стоит отметить, что большинство романтических направлений было выбрано именно на юг России. Поездка из Москвы в Минеральные Воды обойдётся в 2548 рублей, Краснодар - в 2590 рублей, Симферополь - 3020 рублей и Ростов-на-Дону - 2262 рубля. Десятку городов для романтиков замыкают Екатеринбург (3024 рубля из Москвы в одну сторону), Калининград (1674 рубля) и Новосибирск (5515 рублей).

Меньше всего россиян предпочли отмечать праздник за границей. Удивительно, что в этом году популярным зарубежным направлением оказался не романтичный Париж. Пары чаще всего выбирали Ереван, Прагу и Тбилиси. Как показало исследование, слетать на выходные в Армению оказалось дешевле всего - 2963 рубля в одну сторону из Москвы.