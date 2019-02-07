Четверг, 7 Февраля 2019 14:31

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха (Арцах) не комментирует информацию о том, что гражданин Азербайджана обратился в МИД НКР для получения гражданства Арцаха.

Меж тем, агентство Арцахпресс со ссылкой на источники в МИД республики сообщает о том, что гражданин Азербайджана Ришад Ализаде обратился во внешнеполитическое ведомство НКР для получения гражданства Арцаха.