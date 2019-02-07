Четверг, 7 Февраля 2019 13:55

АрмИнфо.Экс-замминистра экономики Армении Акоп Авагян объяснил причины своей отставки. Как написал Авагян на своей странице в Facebook, <вопрос касался банальной эффективности, которая меня не удовлетворяла. В тексте моего заявления об уходе все достаточно четко написано>.

А в прикрепленном к фейсбуковскому статусу тексте заявления, в частности, отмечалось: <Прошу уволить меня с занимаемой должности, исходя из моего осознания того, что существует крайне маленькая вероятность претворения в жизнь многих амбициозных проектов и инициатив. Для подобного прогноза существует ряд причин>. Об этом "ряде причин", Акопян почему то не стал распространяться.

Отметим, что накануне ушла в отставку и глава Водного комитета Армении Инесса Габаян. Согласно информации в СМИ, она была уволена решением премьера, поскольку Пашинян не был доволен ее деятельностью. Сама Габаян не указала причины такого решения. Между тем, эксперты, вплотную занимающиеся водными проблемами считали, что Габаян была наихудшей кандидатурой на это пост и профессионально мало разбиралась в сфере.

А вот глава Комитета градостроительства Аветик Элоян в интервью СМИ, по сути, подтвердил информацию о том, что причиной его увольнения послужил тот факт, что он, вопреки распоряжению премьера, провел новогодние праздники с семьей в США. При этом Элоян подчеркнул, что к специалистам, приглашенным из-за рубежа, чьи семьи находятся за границей, по таким вопросам необходимо проявить снисхождение. Несмотря на нарушение дисциплины, он, тем не менее, получил приглашение от вице-премьера Тиграна Авиняна поработать его советником. В настоящее время вопрос находится в стадии обсуждения.

Накануне в отставку подала также председатель Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Сирануш Саакян. Она объяснила причину своей отставки бездеятельностью правительства в курируемой ею сфере. Между тем отметим, что до назначения на должность главы Комиссии в сентябре 2014 года она работала референтом у Сержа Саргсяна, а деятельность этой структуры носила, как известно, формальный характер.