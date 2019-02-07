Четверг, 7 Февраля 2019 13:12

АрмИнфо. Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна обжалуют решение суда о продлении ареста экс-президента в Кассационном суде. Об этом 7 февраля в беседе с журналистами завил адвокат Кочаряна Айк Алумян.

По его словам, в ближайшее время еще одна жалоба будет направлена в Европейский суд по правам человека, кроме того будет подан иск в Кассационный суд. Алумян отметил, что правовой компонент в данном деле равен нулю. "Это было исключительно политическое решение, и второй президент еще раз имел возможность убедиться в том, что в его отношении осуществляется политическое преследование", - подчеркнул он.

Ранее адвокат Кочаряна Рубен Саакян отмечал, что требует от Апелляционного суда освобождения экс-президента, так как он неприкосновенен и обоснованных доказательств, подтверждающих его вину нет. Отметим, что Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда общей юрисдикции о продлении ареста Роберта Кочаряна. Роберт Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года.