Четверг, 7 Февраля 2019 13:04

АрмИнфо.Председатель парламента Республики Арцах Ашот Гулян на своей страничке в Facebook выступил с пояснениями относительно переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

Он, в частности, назвал неприемлемой муссируемую формулу <территории в обмен на мир>. <За время моего пребывания на посту главы парламента не было ни одного случая, когда с властями Арцаха в контексте урегулирования азербайджано-карабахского конфликта говорили бы на языке принуждения>,- отметил Гулян, назвав непозволительными попытки искажения фактов на фоне предстоящих в 2020 году президентских выборов в Арцахе.

Говоря о встрече экс-президента Армении Сержа Саргсяна с ответственными политическими силами в июле 2016 года, Гулян обратил внимание на одно важное обстоятельство: <Думаю, очевидно, что обсуждалось с экс-президентом Армении и каковы были последствия. После этой встречи позиция официального Еревана и Степанакерта в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта стала еще более жесткой. Неоднократно говорил и сегодня продолжаю настаивать: принципы: территории в обмен на мир, территории в обмен на статус или территории в обмен на международные гарантии неприемлемы. Вместо того, чтобы развивать теорию заговора, я советую заинтересованным лицам задуматься об укреплении позиций армянской стороны>.

Отметим, на днях в интервью радио <Свобода> экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян заявил, что в 2017 году третий президент Армении Серж Саргсян проводил переговоры с руководством Нагорного Карабаха на предмет уступок в переговорном процессе