Четверг, 7 Февраля 2019 13:00

АрмИнфо.Апелляционный суд Армении оставил в силе решение о продлении ареста второго президента РА Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

На вердикт суда не повлияли многочасовые пояснения Роберта Кочаряна относительно событий 1 марта 2008 года, которые прозвучали во время судебных заседаний.

Отметим, что суд общей юрисдикции 18 января удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении (ССС) о продлении ареста Роберта Кочаряна. Суд также отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения в отношении второго президента с ареста на подписку о невыезде.

Второй президент страны был арестован 27 июля 2018 года решением суда общей юрисдикции. Однако, 13 августа Апелляционный суд вынес решение об освобождении Кочаряна на основании неприкосновенности второго президента. После чего вердикт был обжалован в Кассационном суде, откуда он вновь был направлен в Апелляционный суд. 7 декабря Апелляционный суд принял решение об аресте Кочаряна