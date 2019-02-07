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АрмИнфо.Апелляционный суд Армении оставил в силе решение о продлении ареста второго президента РА Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
На вердикт суда не повлияли многочасовые пояснения Роберта Кочаряна относительно событий 1 марта 2008 года, которые прозвучали во время судебных заседаний.
Отметим, что суд общей юрисдикции 18 января удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении (ССС) о продлении ареста Роберта Кочаряна. Суд также отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения в отношении второго президента с ареста на подписку о невыезде.
Второй президент страны был арестован 27 июля 2018 года решением суда общей юрисдикции. Однако, 13 августа Апелляционный суд вынес решение об освобождении Кочаряна на основании неприкосновенности второго президента. После чего вердикт был обжалован в Кассационном суде, откуда он вновь был направлен в Апелляционный суд. 7 декабря Апелляционный суд принял решение об аресте Кочаряна
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|Айк Алумян: Роберт Кочарян еще раз убедился в том, что в его отношении осуществляется политическое преследование
|Председатель парламента Арцаха: принципы - территории в обмен на мир, территории в обмен на статус или территории в обмен на международные гарантии неприемлемы
|Апелляционный суд Армении оставил в силе решение о продлении ареста Роберт Кочаряна
|Взгляд из Москвы: Программа правительства Армении отражает конструктивную позицию Пашиняна в отношении России
|МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом
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|Прогноз: Армения продолжит одновекторную внешнюю политику самоизоляции
|Альберт Багдасарян назначен начальником организационно-мобилизационного управления Министерства обороны Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го февраля
|Правительство Армении намерено повысить эффективность управления водными ресурсами страны
|Никол Пашинян произвел структурные изменения в Комитете госдоходов Армении
|Правительство Армении намерено либерализовать визовой режим и отрегулировать цены на авиаперелеты - программа
|Инесса Габаян освобождена от должности председателя Комитета водного хозяйства Армении
|Вопросы армяно-российского сотрудничества обсудили посол РФ в РА и представители РПА
|Рубен Рубинян: Совет Европы призвал обеспечить справедливость судебных процессов в Армении
|Программа правительства: Реформы в сфере высшего образования будут нацелены на расширение автономии ВУЗов и академических свобод
|Сергей Лавров выразил полное удовлетворение российско-туркменским диалогом
|Председатель Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Армении подала в отставку
|Внедрение ОМС и повышение квалификации медработников - задачи правительства в сфере здравоохранения на будущее 5-летие
|Кассационный суд отменил арест экс-главы следственной группы по делу 1 марта 2008 года
|Араик Арутюнян опровергает Самвела Бабаяна
|Губернаторы Ширакской и Тавушской областей Армении обозначили приоритеты своей работы на посту главы регионов
|Правительство отложило планы по массовому сокращению работников науки: новые правила вступят в силу с 2020 года
|Содействие предпринимательству, инновациям, расширение доступа к финансам станут одними из приоритетов в деятельности правительства Армении на ближайшие пять лет.
|Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян не видит связи между приказом 0038 и свержением конституционного строя в стране.
|Посол: Итальянские предприниматели изучают рынок Армении
|Одной из основных задач правительства обеспечение безопасности Армении и Арцаха, международная и региональная безопасность и мирное урегулирование конфликтов
|Экс-министр обороны Арцаха намерен баллотироваться на пост президента страны
|Анатолий Сидоров: Благодаря совместным усилиям международных посредников и государств региона удалось достичь снижения напряженности в Карабахе
|Начальник Объединенного штаба ОДКБ: Ситуация в Кавказском регионе продолжает оставаться достаточно сложной
|Государство не контролирует эффективность выполненных научных работ - министр образования и науки Армении
|Армения создаст свое посольство в Государстве Катар
|Шесть образовательных учреждений Еревана будут полностью снесены и построены новые
|Правительство Армении рассматривает военное сотрудничество с Россией, как важную составляющую системы безопасности страны
|Начальник Полиции Армении против амнистирования членов группы <Сасна црер>
|Вардан Урутян утвержден в должности ректора Аграрного университета Армении, а премьер-министр ждет серьезных структурных изменений в системе образования
|Представитель ЗАО <Газпром>: Переговоры по цене на газ продлятся порядка 2 месяцев
|Утверждение правительством Армении проекта программы деятельности на предстоящие пять лет перенесено
|Айк Чобанян и Тигран Петросян стали губернаторами Тавушской и Ширакской областей
|В числе основных приоритетов безопасности правительство Армении делает ставку на развитие отечественного ВПК
|Очередной выпуск передачи Global Issues радиостанции BBC посвящен Армении
|Стартовал очередной этап осуществления многоуровневых реформ в Туркменистане
|Министерство образования опровергает информацию о том, что замминистра Гриша Тамразян был арестован
|Тюрколог: В провозглашении во Франции 24 апреля национальным день памяти Геноцида армян нет геополитического подтекста
|Эксперт: Для появления у Москвы реального интереса к коридорам через Абхазию и Южную Осетию необходимо обеспечить их выход на страны Залива
|Грузия экстрадировала в Армению двух фигурантов дела о перестрелке в центре Еревана в 2017 году
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Температура воздуха в Армении повысится на 8-10 градусов
|Президент Франции принял решение учредить национальный день памяти геноцида армян
|Землетрясение в Азербайджане ощутили и в Арцахе
|Армения и Польша обсуждают перспективы сотрудничества в военно-технической сфере
|Президент Арцаха посетил ряд участков восточной границы республики
|Представители АРФД провели встречу с послом Российской Федерации
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 6-го февраля
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