Четверг, 7 Февраля 2019 12:12

АрмИнфо.Министерство чрезвычайных ситуаций Армении сообщает, что 7-го февраля по положению на 11:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Согласно источнику, Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На участке "Зангер" Сюникской области местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей.