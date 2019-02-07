Четверг, 7 Февраля 2019 11:07

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

7 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частично квартал "Киликия" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 25, 27, 27А, 29 на ул. Туманяна,

жилые дома 40, 42, 42А на пр. Маштоца, жилой дом 83 на ул. Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично ряды Сари тага 1-5, частично улицы Сари тага 1-3, собственные дома 5-43 на ул. Вормнадирнери, собственные дома 63-211 на ул. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 подъезды 1-6 жилого дома 19 на ул. Хагаг Дон;

11:00-17:00 улицы Терлемезян, Спорта, жилые дома 14, 16 на ул. Ленинакан, жилой дом 120 на ул. Андраника, жилой дом 99 на ул.

Бабаджаняна, жилые дома 20, 21, 22, 23 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30, 31 в 3-ем квартале Давташена,улица Пирумяна, жилые дома 14, 16 на пр. Багратуняца, жилые дома 17А, 22, 24 на ул. Ехбайрутян, жилые дома 23, 25 на ул. Чехова, абоненты (не являющиеся жильцами) на пр. Багратуняц, детский сад N136, жилой дом 24 на ул. Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1, 3, 5 на 1-ом переулке Киевяна, собственные дома 26-67 на ул. Севастополян, собственный дом 31 на ул. Барбюса, ООО "Ардимпекс", "Авангард 90", "Фауна 89" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?00-16?00 жилые дома 1, 2, 3 на ул. Чаренца, жилые дома 54, 56, 58, 60 на ул. Ханджяна, жилой дом 5 на ул. Ахбюра, жилые дома 39, 41, 43, 45 на ул. Шаумяна в городе Арарат; жилой дом 14 на ул.

Пушкина в городе Веди;

10?30-16?00 частично село Верин Арташат;

11?00-15?00 жилые дома 105, 107, 109, 111, 115 на ул. Исакова в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00 частично квартал ''Моз" в городе Вайк;

11?00-15?00 частично улицы Исраеля Ори, Атарбекяна, Арсеняна, Исаакяна, Мясникяна, Орбели в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11?00-13?00 село Джрвеж, прилегающие производственые территори и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично 1-ая улица села Тавшут в Ашоцком регионе; квартал школы села Дзоракап в Анийском регионе; жилые дома 29, 31,

32, 32А, 34, 34А, 39, 39А, 41, 41А на ул. Арама Хачатряна, жилые дома 1, 3, 5, 7, 18 на ул. Севака в квартале "Ани", государственный университет Ширака, школа N 11 в городе Гюмри;

11:00-14:00 села Гетк, Баяндур и Еразгаворс в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Балак;

11:00-16:00 село Ацаван;

11:00-17:00 село Ишханасар;

14:00-15:00 город Мегри; села Айгедзор, Тхкут, Легваз, Варданидзор, Шванидзор, Нрнадзор, Алванк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.