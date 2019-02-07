Четверг, 7 Февраля 2019 11:06

АрмИнфо. Политика правительства Армении в сфере экологии в течение предстоящих пяти лет будет направлена на всестороннюю защиту, улучшение, восстановление и рациональное использование окружающей среды и комплекса природных ресурсов, сочетая ее с социальной справедливостью и экономической эффективностью. Об этом говорится в программе правительства РА, опубликованной на сайте кабмина.

Как отмечается в документе, основная цель правительства в сфере природопользования состоит в том, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие на окружающую среду, воздух, климат, воду, почву, флору и фауну, исключить сверхэксплуатацию природных ресурсов и их незаконное использование, а также обеспечить реализацию предупредительных мероприятий. Приоритетами экологической политики правительства страны станут повышение эффективности управления водными ресурсами и применение современных водосберегающих технологий, восстановление и сохранение экологического баланса озера Севан, защита и управление водными ресурсами Араратской долины, устойчивое управление лесами, расширение лесных площадей. Правительство страны также намерено осуществить мероприятия по смягчению и предотвращению проблем, связанных с изменениями климата, выполнению международных обязательств в данном направлении. Кроме того, предусмотрено укрепить особо охраняемые природные территории с наращиванием потенциала прилегающих населенных пунктов, сохранить биоразнообразие и провести инвентаризацию объектов флоры и фауны.

Одним из приоритетов политики правительства в сфере экологии станет также эффективное управление земельными ресурсами, разработка и

реализация мер, направленных на предотвращение и уменьшение загрязнения и деградации земель. Государство также окажет содействие в применении современных механизмов закрытия (рекультивации) шахт, экологически безопасного управления химическими веществами и отходами.

В целях реализации поставленных задач предусмотрено внедрить эффективные механизмы оценки воздействия на окружающую среду, интегрированных систем мониторинга, унифицировать лицензии, разработать программу по продвижению зеленой экономики и устойчивого развития, ввести поэтапный запрет на использование одноразовых полиэтиленовых изделий. Планируется также активно развивать экотуризм в лесах и особо охраняемых природных территориях, осуществить мероприятия по широкомасштабному экологическому образованию, культуры, воспитанию и повышению роли экологической науки.

Правительство страны в целях достижения поставленных целей намерено обеспечить постоянное сотрудничество с международными структурами, действующими в области природопользования. Планируется также гармонизировать природоохранное законодательство с положениями Соглашения с ЕС "О всеобъемлющем и расширенном партнерстве", расширив международное сотрудничество на основании утвержденной "дорожной карты".