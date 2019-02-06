Среда, 6 Февраля 2019 19:39

АрмИнфо. Для посещающих Армению туристов, в первую очередь, будут обеспечены необходимые инфраструктурные условия и высокий уровень обслуживания. Об этом говорится в проекте программы правительства РА, опубликованной на сайте кабинета министров.

Сообщается о том, что львиная доля в сфере обслуживания приходится на услуги в области туризма. Существует большой потенциал для его развития, способный серьезно простимулировать малый и средний бизнес.

Согласно программе, правительство считает важным либерализацию визовых режимов для въезда в страну иностраннцев и урегулирование вопросов, касающихся снижения цен на авиаперелеты.

С целью повышения доступности транспортных направлений особое внимание будет уделено указательным знакам на иностранных языках в местах туристического значения.

Параллельно с этим, правительство видит необходимость в разделении видов туризма - экотуризм, гастротуризм, экстремальный туризм, этнотуризм. Подобная инициатива будет реализована с целью повышения привлекательности Армении на международном рынке для туристов, имеющих соответствующие интересы.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в 2018 году Армению посетило 1 651 782 туриста, что больше показателя годовой давности на 10,5%.