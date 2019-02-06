Среда, 6 Февраля 2019 19:39

АрмИнфо. Казахстан будет выпускать 250 импортируемых товаров. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 600 млрд тенге, выделяемых по поручению Главы государства, 400 млрд тенге будут направлены на обрабатывающую промышленность. Это позволит запустить производство порядка 250 промышленных товаров, которые ежедневно используются казахстанцами и импорт которых составляет 82%», - сообщил министр на пресс-конференции в Правительстве РК.

По его словам, новое финансирование позволит снизить долю импорта по данным товарам до 50% в ближайшие годы. В министерстве отмечают, что будет стимулировано производство тканей, пошив одежды и обуви, удобрений, лакокрасочной продукции, производство окон и дверей, мебели и так далее.