Среда, 6 Февраля 2019 18:30

АрмИнфо.В ходе зимней сессии в ПАСЕ наши европейские коллеги очень высоко оценили уровень прошедших в Армении досрочных парламентских выборов. Об этом 6 февраля на пресс-конференции заявил глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян. Рубинян отметил, что члены делегации намерены совместными усилиями и слаженно работать в данной организации, преследуя национальные интересы Армении.

Он коснулся также заявления в виде докладов чиновников Совета Европы, в которых были отмечены проблемы связанные с правоохранительной системой в Армении. Глава армянской делегации в ПАСЕ отметил, что в докладе нет никакой критики, но есть призыв обеспечить справедливость всех судебных процессов, в том числе и делу о 1 марта 2008 года. "Хочу заметить, что нас призывают обеспечить справедливое судебное разбирательство по всем делам, и особое внимание уделили делу по 1 марта. Мы будет придерживаться данного призыва, и считаем, что его наличие является весьма позитивным. Прежние власти не смогли обеспечить полное и справедливое расследования данного дела. Строго говоря, оно не сдвинулось с мертвой точки. Новое правительство Армении намерено полностью расследовать его, в соответствии со всеми международными стандартами", - подчеркнул Рубинян.

Он также отметил, что члены делегации должны быть предельно внимательны и принимать активное участие в работах всех комиссий ПАСЕ, чтобы представители Азербайджана не смогли "проталкивать" различные антиармянские резолюции.

"Хочу отметить, что после революции в Армении воинственная риторика Азербайджана изменилась, нет она не стала интенсивней или пассивней, просто изменилась. Сейчас азербайджанская делегация периодические делает определенные выпады в сторону Армении, отмечая, что у нас низкий уровень демократии и другие подобные придирки. Но это не соответствует действительности, более того, мы считаем, что представители азербайджанской делегации должны в первую очередь заниматься своей страной. Но, мне хотелось бы отметить, что для нас конфликты с представителями Азербайджана не являются самоцелью, но если они будут критиковать нас без всяких оснований, то наша критика в их адрес будет конструктивной и продуманной", - подчеркнул Рубинян.

Глава армянской делегации в ПАСЕ также подчеркнул, что в ПАСЕ создана группа "Свободные демократы", 95% представителей которой являются азербайджанцы и турки. Рубинян счел, что это упущение руководства ПАСЕ. "Руководству ПАСЕ следует следить за тем, чтобы страны не объединялись в отдельные группы по национальностям, с тем, чтобы затем преследовать свои личные интересы", - заключил Рубинян.