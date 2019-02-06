Среда, 6 Февраля 2019 18:28

АрмИнфо. Только путем развития образования и науки можно достичь устойчивого, инклюзивного развития и всеобщего благосостояния. Об этом говорится в проект программы правительства Армении, опубликованном на сайте gov.am.

Согласно документу, школы должны стать центрами развития, тем самым содействуя возрождению социально-культурной жизни общины. В общеобразовательной сфере приоритетами правительства являются: повышение доступности дошкольного образования; внедрение улучшенной системы школьного управления; обеспечение питанием всех детей я младших классах, переход на всеобщее инклюзивное образование до 2023 года; придание нового содержания 12-летнему образованию, пересмотрев критерии и учебные планы, стимулируя творческое мышление и способность к анализу; модернизация образовательных программ в соответствии с требованиями рынка труда; внедрение системы дуального образования.

Реформы в сфере высшего образования будут нацелены на расширение автономии ВУЗов и академических свобод, повышение эффективности управления, создание институциональной основы для подотчетности и транспарентности учреждений. Планируется также расширение исследовательского компонента в системе высшего образования, внедрение структуры образовательной программы в соответствии с требованиями студента, повышение адресности финансирования сферы и КПД образовательного учреждения.