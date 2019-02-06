Среда, 6 Февраля 2019 18:10

АрмИнфо.Председатель Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Армении Сирануш Саакян подала в отставку. Об этом сообщает официальный сайт комиссии.

Саакян также выступила с заявлением в связи со своей отставкой, в котором, в частности, отмечается: <После масштабных законодательных реформ 2017-2018 годов сильная и интегрированная система по предотвращению коррупции в Армении стала реальностью. Однако, перспектива продолжения реформ также требовала дальнейших шагов - формирования Комитета по противодействию коррупции, как автономного органа, в соответствии с конституционными положениями, применение надзорных механизмов для защиты ограничений, налагаемых на должностных лиц, сбор и анализ новых деклараций, раскрывающих незаконное обогащение, а также усиленное сотрудничество с правоохранительными органами.

Между тем типичные проблемы переходного периода не были решены. Предусмотренный законом, Комитет по предупреждению коррупции не был сформирован. Более того, игнорируя конкретные требования закона, не был организован и проведен конкурс для отбора кандидатов в эту структуру. С 1 января 2019 года содержание деклараций изменилось, как того требовал закон. Соответственно, прежние законодательные положения, касающиеся деклараций, были недействительными. Правительство не одобрило новую модель декларации, потому что она должна была быть предложена Комитетом по предотвращению коррупции. Кроме того, 1 января 2019 года декларация подлежала представлению не в Комитет по этике, а в Комитет по предупреждению коррупции, то есть еще не в несуществующий орган. Несмотря на имеющиеся соглашения с заинтересованными международными партнерами, до сих пор система электронного декларирования технически не совместима с новыми законодательными положениями.

Незамеченной также осталась обеспокоенность, высказанная международными организациями по вышеупомянутым вопросам. Шаги, предпринятые Комиссией для их преодоления, также игнорировались. Сложившаяся ситуация несовместима с моим подходом к профессиональной деятельности и ответственностью за решение проблем на переходном этапе .Итак, с сегодняшнего дня я прекращаю работать в Комиссии по этике высокопоставленных чиновников>.