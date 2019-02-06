Среда, 6 Февраля 2019 18:07

АрмИнфо. Одним из приоритетов правительства Армении является развитие сферы здравоохранения. Об этом говорится программе правительства РА на будущее 5-летие.

Согласно документу, политика в сфере здравоохранения направлена на сохранение и улучшение здоровья личности и общества, путем обеспечения комплексного, современного и высококачественного медицинского обслуживания. Развитие сферы будет обеспечено посредством профилактики и раннего выявления инфекционных и неинфекционных заболеваний. В рамках данной политики планируется развитие первого звена системы здравоохранения, стимулирования здорового образа жизни и расширение скрининговых программ.

Для обеспечения доступности медицинских услуг для всех граждан республики правительство считает необходимым осуществление последовательных шагов по внедрению системы обязательного медицинского страхования. Исполнительная власть должна будет смягчить бремя социально необеспеченных слоев населения и некоторых групп по несению расходов в этом направлении.

В центре внимания кабмина страны будут находится вопросы, связанные с обеспечением здоровья матери и ребенка, решения задач в раннем возрасте, лечения опухолевых и сердечно-сосудистых заболеваний и повышения контроля над эффективностью в сфере.

Правительство Армении, согласно документу, считает приоритетным также повышение профнавыков медперсонала и последовательное развитие их профподготовки, улучшение качества медобслуживания, а также внедрение клинических путеводителей и процедур в соответствии с международными стандартами.

Для достижения вышеуказанной цели, как говорится в документе, небходимо полноценное внедрение системы электронного здравоохранения, оцифровка медицинских данных, а также развитие производства лекарственных препаратов в РА. Внедрение эффективных систем контроля над качеством медикаментов, их назначением и отпуском также является ключевым направлением развития всей системы здравоохранения.

Отметим, что согласно Конституции, после утверждения правительства премьер должен в течение 20 дней представить в Национальное Собрание Армении программу деятельности. Формирование кабинета министров было завершено 19 января. Сегодня правительство Армении опубликовало проект программы на сайте e-gov.am. После утверждения в пятницу, 8 февраля, документ будет направлен в НС Армении.