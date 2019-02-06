Среда, 6 Февраля 2019 17:22

АрмИнфо. Экс-премьер Арцаха Араик Арутюнян опроверг заявление бывшего министра обороны НКР Самвела Бабаяна о том, что в 2017 году третий президент Армении Серж Саргсян проводил переговоры с руководством республики на предмет уступок в рамках карабахского урегулирования.

На своей страничке в Facebook Арутюнян, в частности, написал: <Во-первых, упомянутые Самвелом Бабаяном в интервью радио <Свобода> встречи проходили не в 2017-ом, а в апреле и июле 2016-ого года. Президент Саргсян в годы своего правления всегда был открыт с руководством Арцаха, и все вопросы обсуждались в атмосфере взаимного уважения и в рамках диалога>.

Как подчеркнул Арутюнян, что в ходе упомянутых встреч руководители двух армянских республик сошлись во мнении о том, что в рамках переговоров не может рассматриваться вопрос, предусматривающий хоть малейшее отступление от нынешнего фактического статуса Арцаха. Кроме того, написал экс-премьер, в ходе этих встреч руководство двух армянских республик констатировало, что в окончательном варианте карабахского урегулирования должны быть обеспечены абсолютные гарантии безопасности народа Арцаха.

,- написал Арутюнян. Он призвал Бабаяна, впредь не спекулировать подобными вопросами: <Будет лучше, если каждый по мере своих сил окажет содействие в развитии Арцаха>.