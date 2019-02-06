Среда, 6 Февраля 2019 17:19

АрмИнфо. Новоназначенные губернаторы Ширакской и Тавушской областей Армении в беседе с журналистами обозначили приоритеты своей работы на посту главы региона.

По словам нового главы Ширакской области Тиграна Петросяна, премьер-министр Армении Никол Пашинян уже обозначил региональные приоритеты - привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, что приведет к изменению социально- экономической ситуации. Помимо этого, как напомнил глава марза, руководитель правительства поручил последовательно улучшать инвестиционный климат в областях. "То есть, те, кто решит инвестировать в регион, должны постоянно чувствовать поддержку властей" - указал Петросян.

По его словам, даже спустя 30 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения, власть не владеет всей информацией относительно того, сколько граждан нуждается в улучшении жилищных условий, или же находится на грани гуманитарной катастрофы. В целях решения вопросов, связанных с бездомными жителями, как сообщил Петросян, создана рабочая группа, в которую вовлечена также областная администрация Ширака. В рамках рабочей группы исполнительная власть надеется понять объём предстоящей работы, а также необходимый ресурс для решения вопросов.

Новоназначенный губернатор Тавуша Айк Чобанян в свою очередь считает, что экономика должна быть основана на человеческом капитале. "Наша задача, чтобы каждый житель Тавуша максимально реализовал свой потенциал во благе своей семьи и родины", - заявил он. Все будет сделано также для стимулирования вовлеченности граждан в жизнедеятельность региона посредством культурных и образовательных программ, заверил Чобанян.

По его словам, регион имеет неиспользованный инвестиционный потенциал по различным направлениям. Как считает Чобанян, следует более эффективно использовать те возможности, которые предоставляет статус приграничного района в виде налоговых поблажек, а также стать самодостаточным регионом в плане удовлетворения нужд подразделений ВС, размещенной на границе. "Ни один клочок земли не должен оставаться невозделанным - надо пересмотреть их потребительский статус в производственный", - заявил он, отметив, что бизнесу надо дать возможность использовать земли на преференциальных условиях. Он также призвал регионы республики быстрыми темпами развивать альтернативную энергетику, тем самым снижая энергетическую зависимость Армении от импортируемых энергоресурсов.-