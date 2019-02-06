Среда, 6 Февраля 2019 17:17

АрмИнфо. Министерство образования и науки Армении введет в оборот проект приказа главы МОН, который предполагает установление ряда критерий по оценке итогов деятельности научно-исследовательских институтов (НИИ) страны. На основе данной системы оценок, будет принято решение о более эффективном финансировании науки. Об этом заявил 6-го января глава ведомства Араик Арутюнян после заседания правительства.

Правительство Армении 6 февраля приняло постановление, которым отменило решение кабмина Армении N1515 от 27 декабря 2018 года по части перевода базового финансирования на конкурсную основу, которое могло привести к сокращению несколько сотен сотрудников НИИ.

Как пояснил министр, внедрение новых правил, было мотивировано желанием создать конкурентное поле с целью устранить монополии по конкретным направлениям, что привело бы к лучшему итогу. Тем не менее, сотрудники научно-исследовательских институтов весьма критично отнеслись к идее. Помимо этого, стало очевидно, что будут определенные трудности по проведению конкурсов в связи с тем, что возможно ответственные за сферу могут не уложиться в сроки. Тем более, что в сентябре 2018 года уже был проведен конкурс на получение базового финансирования и сегодня нет необходимости в дополнительном его проведении. В итоге было принято решение на год отложить вступление нового порядка в силу.

По словам министра, вызывает недоумение то, что многие заявляли, что в итоге внедрения новых правил, 2 тыс работников науки останутся не у дел. По его словам, большинство армянских НИИ уникальны и очевидно, что основная масса имела реальный шанс стать победителями конкурсов.

Уже с 2020 года, на основе системы оценок деятельности НИИ, их КПД и потенциала, а также с учётом опубликованных научных трудов, будет принято решение о предоставлении или отказе в получении финансирования. Оценочной комиссии, как таковой, не будет. Как пояснил министр, на основе баллов, полученных приблизительно по 30 критериям, будет выведен индекс и сформирован рейтинг НИИ. Документ сегодня-завтра будет представлен на суд общественности и экспертных кругов.

В целом, Араик Арутюнян оценил состояние современной науки в Армении озадачивающим. Но намеченные работы, как указал министр, будут иметь весьма положительный эффект на сферу науки и образования