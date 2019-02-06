Среда, 6 Февраля 2019 17:16

АрмИнфо.Содействие предпринимательству, инновациям, поощрение работы и творчества, а также расширение доступа к финансам станут одними из приоритетов в деятельности правительства Армении на ближайшие пять лет. Об этом говорится в программе деятельности правительства РА, размещенной на сайте исполнительного органа.

Согласно источнику, в рамках мероприятий правительство намерено максимально упростить систему государственного регулирования, сократить нагрузки на бизнес, устранить барьеры для предпринимательской деятельности, упростить налоговую и таможенную политики.

Также в своей деятельности кабинет министров предусматривает улучшить инвестиционный климат, обеспечить рост частных инвестиций, создать благоприятные условия для частной предпринимательской деятельности, обеспечить полную защиту капитала.

Исполнительный орган путем целенаправленной политики и дифференцированными подходами намерен осуществить мероприятия по интеграции экономики страны во внешние рынки, обеспечить поступательный характер роста объемов экспорта, развитие предпринимательства за пределами Еревана. В этих целях предусмотрено повысить эффективность государственного управления, в том числе путем исключения повторяющихся функций, неэффективных бюрократически процедур, излишней централизации и консолидация одних и тех же функций в различных государственных органах и подразделениях.

Модернизация, автоматизация и оцифровка современных услуг, создание условий для применения принципа "единого окна" позволит осуществлять обмен информацией только один раз.

Предусмотрено также осуществить мероприятия по эффективному управлению государственными финансами, включая внедрение эффективной системы управления кредитными и грантовыми программами и государственным долгом. Реализация этих мер позволит обеспечить финансовую устойчивость страны.

Правительство намерено направлять заемные средства на развитие человеческого капитала и инфраструктур в целях дальнейшего увеличения объемов экспорта и создания дополнительных возможностей для экономического роста. В этих целях предусмотрено внедрить справедливую и прозрачную систему государственных закупок, исключающую конфликт интересов. Трудоустройство граждан на государственную службу будет осуществляться на основе знаний и заслуг.

Исполнительный орган намерен также перейти к политике стратегического планирования и модели формирования политики на основе фактов и анализа данных. Предусмотрено также обеспечить более безопасную среду для населения и потребителей, защищать интересы потребителей посредством инспекционных органов. В этом отношении чрезвычайно важно сбалансировать законные интересы и права государства, общества и хозяйствующих субъектов путем внедрения новых, современных методов повышения ответственности и прозрачности надзорных органов.

В то же время осуществляемый государством надзор не должен подразумевать ненужного вмешательства в деятельность экономических операторов, он призван содействовать созданию предсказуемой и конкурентной деловой среды. В связи с этим, резвычайно важно упростить и модернизировать систему регуляций в определенных сферах, а также внедрить эффективные механизмы обжалования.