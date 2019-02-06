Среда, 6 Февраля 2019 17:15

АрмИнфо. Бывший глава Генштаба ВС Армении Сейран Оганян, занимавший эту должность во время событий 1 марта 2008, не видит связи между секретным приказом N0038, подписанным тогдашним министром обороны РА Микаелом Арутюняном и свержением конституционного строя, в чем обвиняется второй президент РА Роберт Кочарян.

В ходе интервью армянскому общественному телевидению он заявил, что основной мотивацией приказа послужила задача недопущения вовлечения в политические процессы военизированной ветеранской организации <Еркрапа>, на фоне поддержки некоторыми действующими офицерами митингующих. Следующей целью приказа, по словам Оганяна, была необходимость обеспечения усиления охраны правительственных и военных объектов, так как спецслужбами была получена информация о стремлении некоторых групп захватить оружие. Тем самым, по мнению Оганяна, было сделано все для предотвращения вмешательства вооруженных сил в политические процессы.

Оганян заявил, что глава МО РА не превышал должностных полномочий, подписывая злополучный секретный приказ N0038, так как имел права переводить военные соединения на казарменное положение, а основанием для составления приказа являлась Конституция Армении, согласно которой защита важных государственных учреждений и объектов возложена на ВС.

<Наше население не представляло, перед какими серьезными вызовами оно находилось с точки зрения безопасности. Поэтому и был дан этот приказ>, - пояснил Оганян.

Сейран Оганян также признался, что для него не стало неожиданным вовлечение к расследованию мартовских событий. <Любой, кто осуществляет военно-политическую деятельность, имеет отношение к политике>,- заключил он.