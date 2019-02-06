Среда, 6 Февраля 2019 16:41

АрмИнфо.Армения - демократическая страна, отношения между Арменией и Италией продолжают развиваться по различным направлениям. Об этом на встрече с журналистами заявил посол Италии в Армении Винченцо Дель Монако.

<В политическом плане наши отношения стали расширяться, особенно после 2018 года, когда состоялись официальные визиты представителей двух стран, в частности, президента Италии>, - отметил посол. Как заявил дипломат, это был исторический визит с четкими и конкретными результатами.

Касаясь <бархатной революции>, дипломат подчеркнул, что главное то, что она прошла в соответствии и в рамках Конституции. <И видя с окна посольства, что происходит, я понимал, что речь идет о национальном пробуждении. То, что произошло в Армении, для любого бизнесмена является импульсом>, - сказал посол.

По его словам, итальянские бизнесмены рассматривают Армению как рынок, и как страну участницу ЕАЭС. <И они изучают, какие здесь созданы условия для бизнеса, благоприятны ли они для работы>, - отметил дипломат. В этом контексте он заметил, что в апреле будет открыта фабрика по производству керамики с самыми современными европейскими технологиями.