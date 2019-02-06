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АрмИнфо.Армения - демократическая страна, отношения между Арменией и Италией продолжают развиваться по различным направлениям. Об этом на встрече с журналистами заявил посол Италии в Армении Винченцо Дель Монако.
<В политическом плане наши отношения стали расширяться, особенно после 2018 года, когда состоялись официальные визиты представителей двух стран, в частности, президента Италии>, - отметил посол. Как заявил дипломат, это был исторический визит с четкими и конкретными результатами.
Касаясь <бархатной революции>, дипломат подчеркнул, что главное то, что она прошла в соответствии и в рамках Конституции. <И видя с окна посольства, что происходит, я понимал, что речь идет о национальном пробуждении. То, что произошло в Армении, для любого бизнесмена является импульсом>, - сказал посол.
По его словам, итальянские бизнесмены рассматривают Армению как рынок, и как страну участницу ЕАЭС. <И они изучают, какие здесь созданы условия для бизнеса, благоприятны ли они для работы>, - отметил дипломат. В этом контексте он заметил, что в апреле будет открыта фабрика по производству керамики с самыми современными европейскими технологиями.
|Правительство Армении намерено либерализовать визовой режим и отрегулировать цены на авиаперелеты - программа
|Инесса Габаян освобождена от должности председателя Комитета водного хозяйства Армении
|Вопросы армяно-российского сотрудничества обсудили посол РФ в РА и представители РПА
|Рубен Рубинян: Совет Европы призвал обеспечить справедливость судебных процессов в Армении
|Программа правительства: Реформы в сфере высшего образования будут нацелены на расширение автономии ВУЗов и академических свобод
|Сергей Лавров выразил полное удовлетворение российско-туркменским диалогом
|Председатель Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Армении подала в отставку
|Внедрение ОМС и повышение квалификации медработников - задачи правительства в сфере здравоохранения на будущее 5-летие
|Кассационный суд отменил арест экс-главы следственной группы по делу 1 марта 2008 года
|Араик Арутюнян опровергает Самвела Бабаяна
|Губернаторы Ширакской и Тавушской областей Армении обозначили приоритеты своей работы на посту главы регионов
|Правительство отложило планы по массовому сокращению работников науки: новые правила вступят в силу с 2020 года
|Содействие предпринимательству, инновациям, расширение доступа к финансам станут одними из приоритетов в деятельности правительства Армении на ближайшие пять лет.
|Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян не видит связи между приказом 0038 и свержением конституционного строя в стране.
|Посол: Итальянские предприниматели изучают рынок Армении
|Одной из основных задач правительства обеспечение безопасности Армении и Арцаха, международная и региональная безопасность и мирное урегулирование конфликтов
|Экс-министр обороны Арцаха намерен баллотироваться на пост президента страны
|Анатолий Сидоров: Благодаря совместным усилиям международных посредников и государств региона удалось достичь снижения напряженности в Карабахе
|Начальник Объединенного штаба ОДКБ: Ситуация в Кавказском регионе продолжает оставаться достаточно сложной
|Государство не контролирует эффективность выполненных научных работ - министр образования и науки Армении
|Армения создаст свое посольство в Государстве Катар
|Шесть образовательных учреждений Еревана будут полностью снесены и построены новые
|Правительство Армении рассматривает военное сотрудничество с Россией, как важную составляющую системы безопасности страны
|Начальник Полиции Армении против амнистирования членов группы <Сасна црер>
|Вардан Урутян утвержден в должности ректора Аграрного университета Армении, а премьер-министр ждет серьезных структурных изменений в системе образования
|Представитель ЗАО <Газпром>: Переговоры по цене на газ продлятся порядка 2 месяцев
|Утверждение правительством Армении проекта программы деятельности на предстоящие пять лет перенесено
|Айк Чобанян и Тигран Петросян стали губернаторами Тавушской и Ширакской областей
|В числе основных приоритетов безопасности правительство Армении делает ставку на развитие отечественного ВПК
|Очередной выпуск передачи Global Issues радиостанции BBC посвящен Армении
|Стартовал очередной этап осуществления многоуровневых реформ в Туркменистане
|Министерство образования опровергает информацию о том, что замминистра Гриша Тамразян был арестован
|Тюрколог: В провозглашении во Франции 24 апреля национальным день памяти Геноцида армян нет геополитического подтекста
|Эксперт: Для появления у Москвы реального интереса к коридорам через Абхазию и Южную Осетию необходимо обеспечить их выход на страны Залива
|Грузия экстрадировала в Армению двух фигурантов дела о перестрелке в центре Еревана в 2017 году
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Температура воздуха в Армении повысится на 8-10 градусов
|Президент Франции принял решение учредить национальный день памяти геноцида армян
|Землетрясение в Азербайджане ощутили и в Арцахе
|Армения и Польша обсуждают перспективы сотрудничества в военно-технической сфере
|Президент Арцаха посетил ряд участков восточной границы республики
|Представители АРФД провели встречу с послом Российской Федерации
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 6-го февраля
|<Мульти групп> опровергает Полицию Армении
|Ален Симоян: Я понимаю, что кроме гимна в стране есть более важные проблемы, но этот вопрос тоже важен
|Эксперт: Встречи лидеров Армении и Азербайджана нацелены на восстановление Минского процесса
|Мхитар Айрапетян: Мы сообщили нашим европейским коллегам в Евронесте о ксенофобской политке Азербайджана
|Председатель НС и посол Японии в Армении обсудили пути и перспективы двустороннего сотрудничества
|Благодаря новой акции Beeline интернет в конце месяца не будет <сгорать>
|Военный эксперт: Закупка Арменией Су-30СМ подтолкнет Азербайджан к ответным мерам
|Гражданин АР, отбывший срок в арцахской тюрьме, освобожден
|Банк ВТБ (Армения) отныне имеет банкомат и на территории аэропорта "Звартноц"
|Иранист: Предстоящий визит Пашиняна в Иран - свидетельство намерения Еревана продолжить углублять партнерство с Тегераном
|Мнацаканян в Мюнхене примет участие в Конференции по безопасности
|Депутат от блока "Мой шаг" : Арцах был вытеснен из переговоров по вине Кочаряна
|Гриша Тамразян назначен заместителем министра образования и науки Армении
|Вопросы армяно-египетского сотрудничества обсудили Арарат Мирзоян и Баха Эль Дин Бахгат Дисуки
|Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении коснулась визита в РА группы журналистов из азербайджанского агентства Turan
|МИД Армении проинформировано о блокировке сайтов ряда армянских СМИ в России
|Ереван отреагировал на снятие запрета со стороны Израиля на экспорт беспилотников Баку
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