Среда, 6 Февраля 2019 16:37

АрмИнфо. Правительство Армении в своей пятилетней программе представило первоочередные внешнеполитические задачи.

Согласно источнику, в сфере внешней политики правительство Армении руководствуется интересами граждан страны. Внешняя политика правительства направлена на защиту суверенитета Республики Армения, на обеспечение безопасности Армении и Арцаха, на повышение уровня международной репутации страны. А также на постоянное развитие взаимовыгодных и равноправных отношений со всеми странами, расширение участия Армении в международных и региональных процессах, также на устойчивое развитие республики и модернизацию экономики, доступ к новым рынкам и увеличение иностранных инвестиций в Армении и Арцахе. Основными приоритетами внешней политики правительства являются международная и региональная безопасность и мирное урегулирование конфликтов, международное и региональное сотрудничество в целях устойчивого развития, защита прав человека, укрепление демократии, предотвращение преступлений против человечности.

В рамках решения карабахского конфликта правительство Армении будет действовать в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ для исключительно мирного урегулирования, которое должно быть основано на принципах международного права, в частности, права народов на равноправие и самоопределение. Статус и безопасность Арцаха являются приоритетами для Армении в переговорном процессе. Мирная среда имеет важнейшее значение для эффективности переговоров, включая укрепление мер доверия и безопасности, снижение риска эскалации конфликта и устранение агрессивной риторики. Правительство Армении вновь подтверждает, что Арцах как основная сторона противостояния должен иметь свое решающее слово, и должен быть вовлечен в процесс установления мира.

Что касается международного признания и осуждения Геноцида армян, в программе правительства отмечается, что признание этого преступления против человечности будет способствовать региональной безопасности, стабильности и солидарности между народами, а также предупреждению преступности.

В вопросе экономического развития усилия правительства будут направлены на рост прямых иностранных инвестиций, применения передовой мировой практики и опыта, открытие новых рынков, содействия экспорту, продвижению туризма. Правительство ставит акцент и на полном вовлечении делового потенциала Диаспоры, продвижении экономических интересов в рамках интеграционных структур.

Также программа включает в себя дальнейшее укрепление демократических

институтов в Армении, усиление защиты прав человека, содействие

верховенству закона, тесное сотрудничество с соответствующими

международными организациями и структурами в этой области.

Кроме того, программа акцентирует внимание на сохранении международного мира и безопасности, включая контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом и транснациональными угрозами. Правительство будет последовательным в вопросех предотвращения геноцидов и преступлений против человечности, продолжая играть роль первопроходца в международных усилиях в этой области. В этой связи правительство будет продолжать вести международную борьбу против дискриминации и нетерпимости на национальной, этнической, религиозной и расовой почве.

Укрепление идентичности армянского народа, защита и популяризация историко- культурного наследия также являются в числе приоритетов правительства. Правительство поставило акцент на защите прав и интересов граждан Армении в зарубежных странах, а также помощи соотечественникам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях.

Армения намерена также углублять отношения с США. Как отмечается в

программе, Ереван намерен углубить взаимодействие с Вашингтоном в

направлении содействия повестке развития и реформ Армении и

расширения диалога, направленного на региональную стабильность. В

повестку программы входит углубление дружественных отношений и расширение партнерских отношений с ЕС, его государствами-членами и другими европейскими странами. Программа также включает в себя развитие соседских отношений с Ираном и Грузией, которые будут свободны от других геополитических влияний, расширение многопланового сотрудничества с Китаем, развитие и углубление дружественного и взаимовыгодного сотрудничества с Индией и Японией. Правительство намерено углубить взаимоотношения со странами-партнерами с Ближнего Востока, развивать сотрудничество с американскими, азиатскими, африканскими и тихоокеанскими государствами. На многосторонних платформах правительство придает большое значение активному участие в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других международных организациях и защите интересов Республики Армения в области безопасности, устойчивого развития и прав человека. Армения будет активно участвовать в СНГ, в том числе развивая двусторонние отношения со странами-членами. Армения продолжит политический диалог с НАТО, последовательно реализуя План индивидуального партнерства. Армения будет углублять участие в Международной организации франкофонии.