Среда, 6 Февраля 2019 16:18

АрмИнфо. Бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян планирует выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в Нагорном Карабахе в 2020 году президентских выборах. Об этом он заявил в интервью Радио Азатутюн.

Принимая во внимание тот факт, что для выдвижения необходимо постоянное проживание в Карабахе на протяжении 10 лет, Самвел Бабаян планирует в марте этого года начать сбор подписей среди жителей Карабаха по данному вопросу. Как отметил Бабаян, если удастся собрать необходимое количество подписей, то он сможет участвовать в выборах.

<Конституция позволяет, если кто-то соберёт от 5 до 10 процентов подписей, то он сможет участвовать [в выборах]. Мы займёмся этим в марте>, - отметил Бабаян. На вопрос о том, кто инициирует сбор подписей, Бабаян ответил так: <Народ>. <Это люди, сторонники, те, кто хотят, чтобы я вернулся>, - пояснил он.

<Сбор подписей обязательно будет, мы наберём достаточное количество подписей и даже вдвое больше, чтобы доказать, что, во-первых, люди хотят, чтобы я вернулся, а во-вторых, хотят сделать шаг>, - добавил Самвел Бабаян.

По словам бывшего министра обороны Карабаха, возможные препятствия проведению сбора подписей со стороны нынешних властей для него не являются проблемой. <Это не проблема для меня. Это их проблема: Во время предпоследней встречи с президентом Карабаха Бако Саакяном я сказал: <Мы проводим черту, забываем всё - конфликты, проблемы>. Мне показалось, что они должны были понять, что положение Армении и Карабаха сегодня настолько серьёзное, что решение личных проблем, конфликты друг с другом - это неправильный подход, потому что мы можем потерять государство, потерять территории. Не нужно этого делать>, - заявил Самвел Бабаян. На вопрос, провёл ли Бако Саакян такую <черту>, экс-министр обороны Карабахa сказал: <Провёл он или нет, будет видно в ближайшее время>. Самвел Бабаян также заверил, что в 2017 году Серж Саргсян сообщил властям Арцаха о необходимости уступок по карабахскому вопросу. Меж тем, сегодня экс-вице-премьер Арцаха Артур Агабекян на своей странице в Facebook написал, что единственным приемлемым претендентом на пост президента Арцаха в 2020 году является экс-премьер Республики, ныне советник президента Бако Саакяна по особым поручениям Араик Арутюнян. По его словам, Арутюняну на этом посту нет альтернативы. Более детально свою позицию Агабекян пообещал представить в ближайшем будущем. Свое участие в президентской гонке не исключил и секретарь Совбеза Арцаха Виталий Баласанян. Он заявил, что в случае выдвижения станет кандидатом от народа. Отметим, что Самвел Бабаян в 2000 году был осужден на 14 лет за попытку покушения на второго президента Арцаха Аркадия Гукасяна. В 2004 году он был помилован тем же Гукасяном. А в 2017 году он был приговорен к 6 годам лишения свободы за попытку незаконного ввоза в Армению из Грузии ПЗРК Игла. В 2018 году он был освобожден решением Кассационного суда.