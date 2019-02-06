Среда, 6 Февраля 2019 16:17

АрмИнфо. В последние месяцы в ходе совместных усилий международных посредников и государств региона удалось достичь снижения напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом 6 февраля в ходе видео-моста Ереван- Москва-Минск-Кишинев-Астана-Бишкек заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он отметил, что прилагаемые усилия дали возможность активизации диалога, а также дальнейшей работы по урегулированию конфликта. Сидоров также заметил, что ставшие в последнее время регулярные встречи между представителями руководства Армении и Азербайджана позволили достичь определенных договоренностей по принятию мер, направленных на укрепление доверия и создание условий для мирного процесса. "Хочу отметить, что впервые за последние десятилетия была установлена прямая связь на столь высоком уровне", - подчеркнул генерал-полковник.

Коснувшись ситуации, связанной с возможным назначением нового генерального секретаря ОДКБ Сидоров подчеркнул, что руководители стран-членов организации примут соответствующее решение по данному вопросу. "Я считаю, что руководители наших стран являются достаточно мудрыми и опытными людьми и смогут принять правильное решение в связи с генсеком ОДКБ. Объединенный штаб ОДКБ - это рабочий орган, который готов выполнить любое решение, принятое руководителями государств", - подчеркнул генерал-полковник.

На вопрос о том, если ли у руководства ОДКБ информация о том, что в Нахиджеване планируется строительство турецкой военной базы, Сидоров заявил, что у них нет подобной информации.

Отметим, что после того, как Юрий Хачатуров был отозван Арменией с поста генерального секретаря ОДКБ данная должность остается вакантной. Армения настаивает на сохранении этой должности за собой до 2020 года. Между тем, Беларусь предлагает на этот пост своего кандидата - секретаря Совбеза Станислава Зася.