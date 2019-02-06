Среда, 6 Февраля 2019 16:16

АрмИнфо. Развитие военно-политической обстановки в мире проходит в основном в негативном ключе. Об этом 6 февраля в ходе видео-моста Ереван-Москва-Минск-Кишинев-Астана-Бишкек заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Сидоров отметил, что различного рода провокации, экономические и политические санкции, приводят к снижению порога применения силового воздействия. По его словам, одну из опасностей представляет разрушение системы контроля над вооружением. "Следует подчеркнуть, что главную роль в этом играютСоединенные Штаты Америки, которые приостановили свое участие в договоре по ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Более того, это поведение вызывает беспокойство даже у некоторых союзников США", - подчеркнул генерал-полковник. Он также заметил, что НАТО намерены развернуть дополнительные силы неподалеку от границ стран ОДКБ, что само по себе уже является фактором для беспокойства.

Также Сидоров отметил, что еще одним из вызовов системе международной безопасности продолжает оставаться ситуация на Украине. "Киев на данный момент продолжает обстреливать территории непризнанных республик и захватывать наиболее выгодные позиции на линии соприкосновения. Более того, руководство Украины прилагает усилия для приведения своих воинских формирований к стандартам НАТО", - сообщил генерал- полковник.

"Ситуация в Кавказском регионе продолжает оставаться достаточно сложной. В частности, стремления США и ряда стран Запада повлиять на ситуацию в регионе приводит к наличию высокого конфликтного потенциала. В частности одним из вызовов безопасности в регионе является ситуация, связанная с Абхазией и Южной Осетией", - подчеркнул Анатолий Сидоров. Он отметил, что Тбилиси фактически блокирует переговорный процесс, отказываясь подписывать обязательства в связи с неприменением силы в отношении Сухуми и Цхинвала. Сидоров также заметил, что в свою очередь руководство Соединенных Штатов поддерживает антироссийскую политику Грузии и стремление страны вступить в НАТО.

Также генерал-полковник отметил, что в Центральной Азии основную опасность представляет непрекращающийся вооруженный конфликт в Афганистане, "На севере Афганистана довольно активны террористические организации Талибан и ИГИЛ", - подчеркнул Сидоров.

Он также рассказал о проведении учений "Боевое братство- 2018". Сидоров подчеркнул, что при выполнении ряда задач учитывался опыт боевых действий в Сирии. "Это стало адекватным ответом на активизацию террористических организаций у границ стран ОДКБ", - заявил генерал-полковник.

Сидоров также сообщил, что учения ОДКБ "Боевое братство- 2019" пройдет на территории России, Беларуси и Таджикистана. "В рамках данных учений мы будем отрабатывать задачи, связаные с планированием совместной подготовки органов управления, а также формированием сил и средств коллективной безопасности и совершенствованием управления коллективными силами", - сказал глава ОШ ОДКБ.