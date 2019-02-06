Среда, 6 Февраля 2019 16:04

АрмИнфо. Порядок базового финансирования армянской науки в 2019 году останется без изменений. Решение об этом принято на заседании правительства РА 6 февраля.

Представляя проект решения, министр образования и науки РА Араик Арутюнян отметил, что базовое финансирование науки осуществляется на основании закона "О государственном бюджете" и программы мероприятий по обеспечению выполняемости положений закона. При этом, финансирование осуществляется в целевом формате и базируется на итогах конкурсов. Государственные гранты получают те научные учреждения, которые представляют наилучшие проекты. Тем не менее, как подчеркнул министр, до сих пор не решен вопрос о контроле и эффективности за использованием государственных средств, поскольку государство не контролирует эффективность выполненных работ.

По этой причине в течение ближайших нескольких недель будут проведены исследования, по итогам которых будут определены критерии научной деятельности, а в середине года будет разработан новый порядок оценки. Это, по словам министра, даст возможность значительно улучшить качество базового финансирования.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул, что с точки зрения стратегии необходимо разработать концептуальную базу, на которую будет ориентироваться отечественная наука. По его словам, сегодня сфера науки, как и многие другие сферы, находятся не на должном уровне, и здесь важно понять ожидания властей от деятелей науки и их ожидания от властей. "Важно, чтобы взаимные ожидания были оправданы", - подчеркнул глава правительства.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в 2019 году ассигнования на сферы образования и науки, согласно бюджету на 2019 год, выросли на 8,8 млрд драмов - с 129,3 млрд драмов до 138,1 млрд драмов. Запланированные расходы на сферу в целом возросли на 12% и, хотя показатель в номинальном выражении вырос, из-за прогнозируемых более высоких темпов роста ВВП, соотношение вышеуказанных расходов к валовому внутреннему продукту сократилась на 0,09% - с 2,17% до 2,08%.