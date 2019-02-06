Среда, 6 Февраля 2019 16:01

АрмИнфо. Армения создаст свое посольство в Государстве Катар. Решение об этом принято на заседании правительства РА 6 февраля.

Согласно справке - обоснованию проекта решения, посольство будет создано в столице Катара - Дохе. Как отмечается в документе, развитие отношений со странами Среднего и Ближнего Востока, включаяПерсидского залива, занимает важное место во внешней политике Республики Армения. <Принимая во внимание дружественные отношения Армении с Катаром, высокий уровень жизни в этой стране и инвестиционные возможности, регистрирующий в последний период рост торговый оборот между Арменией и Катаром, а также число посещающих Армению туристов, страны достигли договоренности о том, что в Катаре необходимо открыть посольство РА", - отмечается в проекте решения.

Согласно обоснованию, Катар также выразил готовность в случае открытия Арменией посольства в Дохе ответить принципом взаимности и в Ереване открыть посольство Государства Катар. Стоимость содержания посольства составляет 192.584 долларов, из которых 110 тысяч в ближайшие три года предоставит Катар.

Министру иностранных дел РА поручено по дипломатическим каналам официально оповестить власти Катара об изменении резиденции чрезвычайного и полномочного посла.