Среда, 6 Февраля 2019 14:50

АрмИнфо. Шесть образовательных учреждений Еревана будут полностью снесены и построены новые. Решение об этом принято на заседании правительства 6 февраля.

Представляя проект решения, министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян подчеркнул, что в рамках программы повышения сейсмостойкости, финансируемой Азиатским банком развития, предусмотрено укрепить здания порядка 400 школ. На реализацию проекта АБР предоставил $88,5 млн. На данном этапе отобраны 46 наиболее уязвимых образовательных учреждений. Проведенные международными экспертами исследования показали, что есть необходимость в сносе 6 школ в Ереване и строительстве на их месте новых, способных выдержать землетрясение силой до 9 баллов. В числе этих школ - Ереванская средняя школа N18, Ереванская старшая школа им. Гераци, ереванский образовательный комплекс им. Акопа Коджояна, ереванская школа N6, ереванская школа N116 и ереванская школа N95. Министр подчеркнул, что строительство 6 новых школ начнется уже в текущем году.

Указав на важность реализации программы, премьер-министр РА Никол Пашинян, в то же время выразил недовольство темпами строительства. По его словам, программа стартовала в 2015 году, и до сих пор мало что сделано в данном направлении. "Вызывает удивление одно: финансирование есть, школы известны, а проект затягивается. Такими темпами мы еще долго не сможем решить поставленную задачу", - подчеркнул глава правительства, призвав также усилить контроль за качеством строительных работ. "Принято считать, что если речь идет о государственном строительстве, то можно выполнить работу тяп-ляп, и важно, чтобы контроль за качеством строительства и эффективностью использования финансовых ресурсов были на должном уровне", - заявил Никол Пашинян.

С этим согласился и министр финансов РА Атом Джанджугазян, который заметил, что $60 млн кредитных средств до сих пор не использованы. По этой же причине не осуществляются отчисления из государственного бюджета в виде софинансирования в размере $18,5 млн.

Ранее АрмИнфо сообщало, что проект осуществляется на кредитные ресурсы Азиатского банка развития. Общая стоимость программы оценивается в $107 млн, из которых $88,5 млн предоставит АБР, а $18,5 млн - правительство РА. Всего в программу вовлечено 46 школ, из которых в 20 строительные работы уже начались. Школы отобраны на основании исследований, проведенных специально созданной рабочей группой, и утверждены в июле прошлого года межведомственной комиссией. Отметим, что 12 ноября 2015 года правительство Армении одобрило подписанное 19 октября 2015 года кредитное соглашение с Азиатским банком развития на сумму $85,5 млн. для повышения сейсмической безопасности школ. Выплаты по обслуживанию кредита должны осуществляться раз в полгода. Процентная ставка составляет 2% годовых, срок погашения - 25 лет, из которых 5 лет - льготный период.

Всего, за период с 2015 по 2030 годы в Армении в рамках большой кредитной программы Азиатского банка развития (АБР) будут построены или восстановлены и модернизированы более 400 школ, которые будут отвечать современным стандартам, в том числе сейсмоустойчивости. Общая стоимость данной программы АБР составляет $617 млн.