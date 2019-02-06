Среда, 6 Февраля 2019 14:45

АрмИнфо. Правительство Армении намерено активно работать в Евразийском экономическом союзе и Организации договора о коллективной безопасности. Об этом говорится в пятилетней программе правительства РА.

Согласно документу, Армения продолжит развивать стратегические и союзнические отношения с Россией. Эта повестка является одним из приоритетов программы правительства. <Отношения Армении и России основаны на дружбе, равноправии, готовности решать вопросы совместными усилиями>, - говорится в документе.

Правительство Армении рассматривает военное сотрудничество с Россией, как важную составляющую системы безопасности страны.