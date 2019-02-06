Среда, 6 Февраля 2019 14:33

АрмИнфо. Начальник Полиции Армении Валерий Осипян сегодня на судебном заседании по делу о захвате полка Патрульной службы со стороны группы "Сасна црер" в апреле 2016 года выступил против применения амнистии в отношении членов группы.

<Я потерял товарищей. Возможно, моя позиция была иной, если бы я не потерял их. Каждый должен понести свое наказание, предусмотренное законом>, - подчеркнул Осипян. Сторонники членов группы при выходе из зала заседаний озвучивали оскорбительные слова в адрес Валерия Осипяна. Отметим, что Осипян проходит по делу в качестве потерпевшего. Он несколько дней находился в качестве заложника в руках членов группы в здании Полка ПС.

Напомним, что в июле 2016 года группа вооруженных лиц штурмом захватила полк патрульно-постовой службы Полиции в Ереване. В результате их действий в течение нескольких дней погибли трое полицейских.