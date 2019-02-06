Среда, 6 Февраля 2019 14:24

АрмИнфо. Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило проект соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и США по типу «открытое небо». Документ планируется подписать в марте 2019 года, сообщил глава ведомства Женис Касымбек,передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«По поручению Президента: в текущем году министерство совместно с авиакомпанией «Эйр Астана» будут приняты меры по открытию авиасообщений по направлению в Токио, Нью-Йорк, Шанхай и другие крупные города мира. В этом году мы начнем процедуру аккредитации для полетов в США», - сказал Женис Касымбек.

Глава ведомства сообщил, что с 2019 года министерство переходит от дорогих капитальных проектов по ремонту дорог к экономичному методу холодного ресайклинга. В 2019 году на паритетной основе предусмотрено выделение средств из республиканского и местного бюджета в сумме 150 млрд тенге. «К 2025 году мы улучшим состояние местной сети до 90% (в хорошем и удовлетворительном состоянии)», - пообещал Женис Касымбек, отчитываясь по поручению Президента довести местные сети автомобильных дорог в хорошем состоянии до уровня 90%.

Министр сообщил, что по итогам 2018 года доля казахстанского содержания в проектах жилищного строительства составила 86%. «Мы запустили электронный реестр. Совместно с НПП «Атамекен» будем контролировать применение отечественной продукции. В течение трех лет доведем уровень местного содержания в жилищном строительстве до 90%», - отчитался Женис Касымбек по поручению об обеспечении роста казсодержания в жилищном строительстве.