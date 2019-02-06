Среда, 6 Февраля 2019 14:22

АрмИнфо.Вардан Урутян утвержден в должности ректора Аграрного университета Армении. Решение об этом принято на заседании правительства РА 6 февраля.

Представляя проект решения, министр образования и науки РА Араик Арутюнян подчеркнул, что 25 декабря прошлого года состоялось заседание Совета вуза, на котором большинством голосов Вардан Урутян был избран главой Аграрного университета Армении.

Министр подчеркнул, что основной задачей правительства страны в сфере высшего образования является деполитизация вузов, повышение их независимости и обеспечение академической свободой. В этих целях создаются новые Советы вузов, процесс формирования которых будет завершен в самое ближайшее время. Самое главное, как отметил министр, к руководству вузами приходят люди, пользующиеся доверием и авторитетом, что впоследствии скажется и на качестве образования.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что вопрос с деполитизацией вузов является курсом для правительства страны. "Сегодня часто звучат обвинения в том, что в системе высшего образования ничего не изменилось, но надо зафиксировать, что в данном вопросе исполнительная власть отныне не будет вмешиваться в дела высших учебных заведений. Именно по этой причине мы выходим из Советов вузов, и не следует рассматривать этот процесс как инерцию со стороны государства ", - констатировал глава правительства.

Пашинян подчеркнул, что ранее в Советы вузов входили представители власти с тем, чтобы держать под контролем процессы, происходящие в высших учебных заведениях страны. Премьер-министр призвал соответствующие структуры провести необходимую работу по законодательному регулированию данного вопроса. Он также отметил важность конструктивного диалога с преподавателями и студентами вузов по формированию нового формата отношений. "Наша цель - серьезные структурные изменения в системе образования ", - констатировал Никол Пашинян, призвав также нового руководителя Аграрного университета уделить больше внимания научной и исследовательской работе, сформировать связь с производством. На этом пути правительство может оказать содействие в виде финансирования ряда программ, направленных на развитие сельского хозяйства.

Между тем, новый ректор Аграрного университета Вардан Урутян указал на важность оптимизации трех научных центров университета и установление связи вуза с другими научными учреждениями республики.

Он, в частности, указал на необходимость создания на базе вуза аграрно-технологического центра, который будет содействовать прогрессу сельскохозяйственного производства. "Сейчас вуз находится в стадии оценки этих и других возможностей", - отметил Вардан Урутян.