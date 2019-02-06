Среда, 6 Февраля 2019 13:46

АрмИнфо. Переговоры по вопросу тарифа на импортируемый в Армению российский газ продолжаются по всем направлениям, сообщил в беседе с журналистами отметил и.о. замгендиректора ЗАО "Газпром Армения" по коммерции и внешним связям Вахтанг Мирумян, отказавшись, оджнако, обнародовать какие-либо подробности до их завершения.

В настоящее время между правительством Армении и компанией "Газпром" ведутся переговоры по определению цены на газ для РА в долгосрочной перспективе, поскольку нынешняя цена в размере $165 была определена, как промежуточное решение, до окончательного согласования вопроса между странами. Мирумян, тем не менее, сообщил, что переговоры ведутся как с Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ), так и с предприятиями энергосферы.

По его словам, переговоры продлятся порядка 2 месяцев. Однако он не исключил возможности продления срока переговоров.

Отметим, что в конце декабря 2018 года Россия повысила цену на газ для Армении с $150 за 1000 кБм до $165. Однако цена на газ для армянских потребителей пока остается неизменной.