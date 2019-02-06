Среда, 6 Февраля 2019 13:40

АрмИнфо. Утверждение правительством Армении программы деятельности на предстоящую пятилетку перенесено. Кабмин не смог сегодня, 6 февраля, определиться с рядом положений, требующих решения.

Представляя проект документа, вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул, что согласно действующему законодательству, после формирования кабинета министров, в течение 20 дней должна быть разработана, утверждена и направлена в парламент программа деятельности исполнительного органа.

В течение предстоящих пяти лет, как продолжил вице-премьер, деятельность правительства будет направлена на развитие высоких технологий, промышленности, а также на формирование экономики, основанной на высоких экологических стандартах, нацеленной на экспорт конкурентоспособной и инновационной продукции.

Для достижения этих целей особое значение будет придаваться

обеспечению внутренней и внешней безопасности, укреплению гарантий

безопасности Арцаха, защите прав человека, свободного творчества

гражданина, созданию условий для счастливой жизни.

Важное значение в деятельности правительства будет также придаваться развитию демократии и демократических институтов, верховенству закона, наличию независимой судебной системы, внедрению механизмов противовесов.

Кабинет министров предусматривает также продолжить борьбу с коррупцией, повысить подотчетность правительства, разделить бизнес от

политики, обеспечить общую доступность экономической деятельности, улучшить предпринимательскую среду, содействовать труду и инвестициям. Однако, как заметил министр юстиции РА Артак Зейналян, в документе слабо представлены вопросы, связанные с разгрузкой судебной системы, требуют проработки и проблемы, касающиеся культуры.

В свою очередь, министр финансов РА Атом Джанджугазян подчеркнул, что в представленном документе практически ничего не говорится о проблемах управления государственным долгом и о бюджетной системе.

По итогам активных обсуждений было принято решение перенести обсуждение вопроса на вечер четверга или пятницу утром. Тем более, что крайний срок представления программы правительства в парламент страны установлен на 8 февраля.