Среда, 6 Февраля 2019 13:38

АрмИнфо. Айк Чобанян и Тигран Петросян стали губернаторами Тавушской и Ширакской областей соответственно. Решение об этом принято на заседании правительства РА 6 февраля.

Поздравив новоназначенных губернаторов, премьер-министр РА Никол Пашинян пожелал им успехов. Он напомнил, что приоритетной задачей правительства и глав областных администраций должны стать вопросы привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Премьер-министр подчеркнул, что именно на плечи губернаторов лежит ответственность по исключению всех препятствий для инвесторов.

Отметим, что новый губернатор Тавушской области Айк Чобанян до своего назначения возглавлял компанию "Арпи Солар".