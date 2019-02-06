Среда, 6 Февраля 2019 13:22

АрмИнфо. Вооруженные силы Армении будут укомплектованы сверхточными, современными ракетными комплексами, многофункциональной авиацией, а также автоматизированными воздушными и наземными комплексами. Об этом говорится в проекте программы правительства Армении.

Все это, согласно документу, будет способствовать повышению эффективности разведки и огневого поражения. Правительство в числе основных приоритетов безопасности указывает на развитие отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК).

Программой предусматривается продолжить последовательное техническое оснащение передовой линии для повышения эффективности и безопасности боевого дежурства. Согласно документу, будут также приняты меры по максимальной автоматизации системы управления ВС, которая должна иметь достаточную оперативность, гибкость, мобильность и техническую оснащенность для осуществления современной военной деятельности. Она должна быть обеспечена также системой киберзащиты.

Правительство подчеркивает, что система управления ВС должна быть инициативной, обладать способностью быстрого реагирования в оперативных ситуациях, принятия эффективных решений.

Отметим, что сегодняшнее рассмотрение программы правительства решено по ряду причин отложить до пятницы.