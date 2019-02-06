Среда, 6 Февраля 2019 12:45

АрмИнфо. Очередной выпуск передачи Global Issues британской радиостанции BBC будет посвящен Армении.

Запись передачи состоялась накануне в Ереване в Американском университете. Дебаты были посвящены последним политическим и экономическим процессам в Армении. В них приняли участие депутат парламента от партии "Просвещенная Армения" Мане Тандилян, заместитель министра образования и науки Аревик Анапиосян, публицист Мария Титизян. Вопросы задавали зрители, они касались революции в Армении.

Программа будет показана 9 февраля в 23:00 по местному времени и 10 февраля в 16:00. Затем запись будет доступна на сайте www.bbc.com/worldserviceradio.