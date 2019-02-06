Среда, 6 Февраля 2019 12:43

АрмИнфо. На состоявшемся на днях расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана Президент Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Программу социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы. С принятием этого стратегического документа стартовал очередной этап осуществления многоуровневых реформ главы государства, дальнейшей структурной реорганизации отраслей народного хозяйства и всей системы государственного управления.

Как сообщает государственное информационное агентство страны, подготовка Программы регулярно обсуждалась на правительственных заседаниях, совещаниях Президента Туркменистана с вице-премьерами – шла детальная проработка её основных направлений с учётом задач диверсификации и цифровизации экономики, определения точек роста и сфер опережающего развития, нацеленного на повышение благосостояния и качества жизни туркменского народа, обеспечение процветания страны и её вывод в ряд могущественных держав.

В этом контексте глава государства сосредотачивает внимание на совершенствовании института рыночной экономики в направлении процессов модернизации, международной интеграции и тенденций мировой торговли.

Ориентиры, указания и поручения Президента Гурбангулы Бердымухамедова по созданию инновационных моделей развития служили руководством действию для министерств и отраслевых ведомств, хякимликов велаятов в составлении комплексной и сбалансированной программы конкретных мер на ближайшие семь лет.

Предусматривается, что в результате выполнения намеченных мероприятий, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Туркменистана в 2019 году составит 6,3 процента, а к 2025 году достигнет 8,2 процента. К этому времени в структуре ВВП доля промышленности должна быть на уровне 33,8 процента, сельского хозяйства – 8,9 процента, строительства – 11,5 процента и сферы услуг – 45,8 процента.

Выйти на новые высокие рубежи позволит претворение в жизнь Концепции цифровой экономики, стремительный рост производства будет обеспечиваться совершенствованием всех отраслей, укреплением их материально-технической базы с применением лучшего мирового опыта, передовой научной мысли и инновационных технологий.

Усиление конкурентоспособности отечественной промышленности, наращивание производственного и научно-технического потенциала, расширение видов продукции национальных брендов будет происходить за счёт рационального использования местных сырьевых ресурсов, увеличением глубины их переработки и созданием высокой добавочной стоимости. Приоритетом здесь является качество товаров, которое должно не только не уступать импортным аналогам, но и превосходить их.

Реализация семилетней программы потребует широкого внедрения эффективных методов хозяйствования, активного привлечения предпринимательства, как движущей силы в условиях рыночных отношений, ещё не задействованных резервов и преимуществ, обусловленных колоссальными природными богатствами страны и её территориальными возможностями, геополитическими факторами. То есть, получат развитие специальные экономические зоны и экономические коридоры, которые соединяют регионы страны друг с другом и с сопредельными государствами, индустриальные парки и промышленные кластеры с развитой транспортно-логистической инфраструктурой с выходом на зарубежные рынки.

В период 2019-2025 годов общий объём запланированных по Туркменистану инвестиций в основной капитал составит 229,3 миллиарда манатов. Из них – 91,3 процента, или 209,2 миллиарда манатов будут направлены в производственную сферу, что простимулирует открытие новых предприятий и рабочих мест.

В среднесрочной перспективе ожидается динамичный рост объёмов розничного товарооборота, который, по расчётам экспертов, в 2025 году составит 81 миллиард манатов с приростом в 29,1 процента по сравнению с 2019 годом (62,7 миллиарда манатов). В общем объёме розничного товарооборота доля негосударственной торговли должна составить 91 процент.

В результате последовательной реализации политики туркменского лидера, сегодня в нашей стране производится широкий ассортимент высококачественной продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке, обеспечивающей внутреннее продовольственное изобилие и позволяющей успешно проводить импортозамещение, повышать экспортные позиции Туркменистана.

Согласно новой Президентской Программе, в 2025 году объём производства отечественных потребительских товаров составит в денежном выражении 16,1 миллиарда манатов и по сравнению с аналогичным показателем 2019 года (13,2 миллиарда манатов) вырастет на 22,2 процента.

Также в период реализации Программы, общий объём внешней торговли составит, 135,2 миллиарда долларов США, в том числе экспортная его составляющая – на уровне 84,1 миллиарда долларов импортная - 51,1 миллиарда. Данный запланированный показатель разницы между составляющими внешнеторгового оборота будет обеспечиваться ежегодно, заверяют разработчики документа, опираясь на анализ динамики статистических данных предыдущих лет, прогнозные показатели и имеющиеся реальные ресурсы развития торговых отношений.

Кроме этого, в Программе Президента Туркменистана до 2025 года учтены задачи, которые предстоит решить в рамках Национальной сельской программы преобразований с пересмотром сроков сдачи в эксплуатацию ряда новых объектов и составлен их уточнённый перечень.

Таким образом, в период с 2019 по 2025 годы в регионах страны будет построено: 13 больниц, 20 домов здоровья, 163 дошкольных учреждения, 201 общеобразовательная школа, 16 домов культуры, 11 водоочистительных сооружений, 13 канализационных очистных сооружений, а также жилых домов общей площадью 1896,4 тысячи квадратных метров.

Также предусматривается модернизация 17 больниц, 22 домов здоровья, 2 детских садов и одного дома культуры. Для вышеуказанных целей запланированы инвестиции в основной капитал в объёме 9976,7 миллиона манатов (в том числе, по Ахалскому велаяту – 1944,3 миллиона манатов, по Балканскому велаяту – 1244,1 миллиона манатов, по Дашогузскому велаяту – 2907,3 миллиона манатов, по Лебапскому велаяту – 1851,3 миллиона манатов и по Марыйскому велаяту – 2029,7 миллиона манатов).

Составлен и перечень планируемых к строительству и подлежащих модернизации основных производственных объектов и объектов социального характера по отраслям экономики на семь лет. В этом сегменте большая роль отводится негосударственному сектору экономики, в том числе предусмотрены 134 объекта сельскохозяйственного и промышленного назначения.

Комплексность новой Президентской программы, как платформы для реализации отраслевых мероприятий, заключается также в том, что она включает чёткий план действий для министерств и ведомств по направлениям их специализации.

Наряду с этим, «дорожная карта» социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы отражает пути достижения в Туркменистане Целей устойчивого развития на основе концептуальных идей и инициатив, озвученных Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым с высокой трибуны Организации Объединённых Наций и получивших широкую поддержку международного сообщества, предложения туркменского лидера в области водной, энергетической и транспортной дипломатии.

Особое место в Программе Президента Туркменистана отведено поэтапному плану осуществления мероприятий, предусмотренных Концепцией развития цифровой экономики, призванной усилить управленческий потенциал и эффективность системы государственных органов на всех уровнях, администрирования в отраслях через продвижение технологических инноваций, укрепления коммуникационных связей между структурами власти, гражданским обществом.

Не будет преувеличением, исходя из вышеизложенного, назвать следующие семь лет в развитии нашей страны временем прорывных инноваций. Таким образом, с принятием Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию на 2019-2025 годы мы вступаем в новую фазу роста и прогресса. И здесь особенно востребованными становятся такие механизмы и инструменты, как государственно-частное партнёрство, инвестиционное и научно-технологическое сотрудничество.

Благодаря продуманной политике Президента Гурбангулы Бердымухамедова за последнее время реализованы крупнейшие наукоёмкие проекты, придавшие ускорение индустриализации страны, но преимущества науки и техники находят применение не только в экономике, а достигают всех слоёв общества, содействуя повышению качества жизни туркменистанцев.

Социальная ориентированность экономической стратегии останется в центре внимания Президента, выдвинувшего новую модель роста – это повышение благосостояния народа на основе устойчивого экономического развития, создания конкурентоспособных инновационных производств и высокопродуктивных рабочих мест, расширение деловой активности и наращивание интеллектуального, человеческого потенциала страны.

Вот основные факторы, обуславливающие прорывное движение Туркменистана на новом этапе. И они заложены главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым ключевыми ориентирами в Президентскую программу социально-экономического развития до 2025 года.