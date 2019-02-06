Среда, 6 Февраля 2019 12:01

АрмИнфо.Министерство образования и науки Армении опровергает информацию СМИ о том, что новоназначенный замминистра Гриша Тамразян в 2008 году был арестован "по делу о наркотиках". Как сообщает пресс-служба Министерства, Тамразян в рамках данного дела был подвергнут приводу в Полицию, однако, через несколько часов был освобожден в связи с недостаточностью улик.

Пресс-служба Министерства призвала СМИ не распространять дезинфорацию. Отметим, что накануне в СМИ распространилась информация о том, что новоназначенный замминистра Гриша Тамразян был арестован "по делу о наркотиках". СМИ также выразили недоумение тем фактом, почему выпускник Института физической культуры Гриша Тамразян ранее был назначен проректором Лингвистического университета им.Брюсова, а впоследствии замминистра образования и науки.