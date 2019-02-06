Среда, 6 Февраля 2019 10:35

АрмИнфо. Для появления у Москвы реального интереса к транспортным коридорам через Абхазию и Южную Осетию необходимо обеспечить их выход на Иран и остальные страны Залива. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт в области энергетической безопасности Ваге Давтян.

“Существенный сдвиг в ведущихся с 2011-го между Россией, Грузией и швейцарской компанией SGS переговорах, конечно, дает надежду на обретение Арменией возможности использования весьма важных с точки зрения транспортно-логистической диверсификации коридоров. При этом, данные договоренности больше укладываются в геополитическую чем экономическую логику, поскольку Россия участвует в данных переговорах с целью достичь, наконец, членства в ВТО. В целом, Москва оценивает окончательную имплементацию данного проекта достаточно скептически. А российские дипломаты уже заявляют о незначительности достигнутых договоренностей ввиду отсутствия в них императивной компоненты”, - подчеркнул эксперт.

5 февраля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил “Ъ” о завершении Москвой и Тбилиси процедур, необходимых для выполнения на практике соглашения 2011 года "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами". “6 февраля, как мы надеемся, состоится встреча межведомственных делегаций России и Грузии в Женеве, в которой примут участие также представители Швейцарии и SGS. Если результаты этой встречи будут позитивными, мы, наконец, сможем приступить к реализации договоренностей, достигнутых в 2011 году", - отметил Карасин. При этом, дипломат призвал не торопиться с ожиданиями увеличения товарооборота с Грузией или с Арменией.

Более того, отсутствие в соглашении даже упоминания об Абхазии и Южной Осетии, по прогнозам эксперта, способно создать дополнительные риски безопасному осуществлению грузоперевозок. Таким образом, на взгляд Давтяна, проблема намного глубже и в первую очередь упирается в отсутствии у данных коридоров серьезного геоэкономического значения в глазах России.

По его оценкам, ситуация может изменится в случае обретения коридорами через непризнанные республики транзитного значения, что позволит существенно увеличить объем грузоперевозок. К примеру, возвращением в повестку идеи строительства железной дороги Иран-Армения, что позволит России обеспечить прямую транспортную связку с Ираном и странами Залива через Армению и коридоры в Абхазии и Южной Осетии.

“Учитывая реализацию дублирующего железнодорожного проекта через Азербайджан с участием России и Ирана, само продолжение существующей ситуации является для Армении существенным вызовом. И на мой взгляд, в этом свете, Еревану следует привнести в “коридорную повестку” переговоров между Россией и Грузией собственную лепту в виде идеи о продолжении коридоров дальше на юг с целью придания последним транзитного значения. Мне кажется, что подобный проект откроет реализации соглашений между Москвой и Тбилиси дополнительные перспективы”, - подытожил эксперт.

24 мая прошлого года в Праге представители России и Грузии достигли соглашения о формировании комиссии для таможенного контроля грузов на территории Абхазии и Южной Осетии из представителей Грузии, России и швейцарской компании SGS. Согласно контракту, для перевозки грузов будут устроены три коридора - в направлении территории Абхазии, на Ларсе и на территории Цхинвальского региона. В соглашении 2011 года указаны географические координаты, а не названия мест. Это было сделано для того, чтобы сохранить нейтральный подход к статусу Абхазии и Южной Осетии.

По оценкам вице-премьера РА Тиграна Авиняна, реализация соглашения откроет Армении альтернативные пути транспортировки грузов в случаях, когда дорога через "Bерхний Ларс" будет закрыта. Сейчас Военно-Грузинская дорога, на которой находится КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, - один из основных транспортных маршрутов, связывающих Россию с Грузией и Арменией. Зимой на этой дороге высока вероятность сильных снегопадов и схода лавин, из-за чего она занимает третье место в рейтинге самых опасных дорог мира, составленным автомобильным Интернет-ресурсом Autospies.com.